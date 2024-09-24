Новым полпредом президента на Урале может стать Артем Жога

Жога стал известен после гибели его сына Владимира Жоги, который возглавлял батальон «Спарта». В 2022 г. Артем Жога стал командиром подразделения, а в сентябре 2023 г. он занял должность председателя парламента ДНР. В декабре этого же года Жога «от лица всех жителей» новых регионов попросил президента России Владимира Путина баллотироваться на новый срок. Во время предвыборной кампании Жога стал одним из сопредседателей штаба Путина.