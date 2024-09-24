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Новым полпредом президента на Урале может стать Артем Жога

Ведомости

Председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога может занять пост полпреда президента в Уральском федеральном округе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и партии «Единая Россия».

По словам собеседников газеты, Жога – единственный кандидат на эту должность, которая должна освободиться после перехода Владимира Якушева в Совет Федерации. Его назначение не исключают и источники «Ведомостей», близкие к администрации президента. По словам одного из них, на решении могли сказаться, в частности, отношения Жоги с руководством региона.

В сентябре стало известно, что Якушев перейдет в Совет Федерации, а сенатор Павел Тараканов вернется на место вице-губернатора Тюменской области. «Ведомости» писали, что Якушеву прочат должность первого заместителя председателя верхней палаты парламента. Ближайшее – первое этой осенью – заседание СФ планируется на 25 сентября.

Жога стал известен после гибели его сына Владимира Жоги, который возглавлял батальон «Спарта». В 2022 г. Артем Жога стал командиром подразделения, а в сентябре 2023 г. он занял должность председателя парламента ДНР. В декабре этого же года Жога «от лица всех жителей» новых регионов попросил президента России Владимира Путина баллотироваться на новый срок. Во время предвыборной кампании Жога стал одним из сопредседателей штаба Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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