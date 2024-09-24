Сийярто: США и Европа разжигают напряженность в трансатлантическом регионе
Венгрия и Китай с грустью смотрят на то, как ЕС и США провоцируют напряженность в трансатлантическом регионе. Об этом зявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети Facebook
«И для китайцев, и для нас печально видеть, что некоторые американские и европейские политики постоянно разжигают напряженность в трансатлантическом регионе, постоянно подливают масла в огонь, что сопровождается провоенными настроениями и опасностью эскалации», – написал министр.
23 сентября Сийярто, выступая на «Саммите будущего» ООН в Нью-Йорке, заявил, что человечество может ожидать либо третья мировая война, либо разделение мира на блоки. Министр напомнил, что в прошлом Венгрия была втянута в конфронтацию между Востоком и Западом, поэтому неудивительно, что она «заинтересована в налаживании связей и возвращении к справедливому международному сотрудничеству, от которого в прошлом все много выиграли».