Сийярто: США и Европа разжигают напряженность в трансатлантическом регионе

23 сентября Сийярто, выступая на «Саммите будущего» ООН в Нью-Йорке, заявил, что человечество может ожидать либо третья мировая война, либо разделение мира на блоки. Министр напомнил, что в прошлом Венгрия была втянута в конфронтацию между Востоком и Западом, поэтому неудивительно, что она «заинтересована в налаживании связей и возвращении к справедливому международному сотрудничеству, от которого в прошлом все много выиграли».