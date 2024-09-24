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Сийярто: США и Европа разжигают напряженность в трансатлантическом регионе

Ведомости

Венгрия и Китай с грустью смотрят на то, как ЕС и США провоцируют напряженность в трансатлантическом регионе. Об этом зявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«И для китайцев, и для нас печально видеть, что некоторые американские и европейские политики постоянно разжигают напряженность в трансатлантическом регионе, постоянно подливают масла в огонь, что сопровождается провоенными настроениями и опасностью эскалации», – написал министр.

23 сентября Сийярто, выступая на «Саммите будущего» ООН в Нью-Йорке, заявил, что человечество может ожидать либо третья мировая война, либо разделение мира на блоки. Министр напомнил, что в прошлом Венгрия была втянута в конфронтацию между Востоком и Западом, поэтому неудивительно, что она «заинтересована в налаживании связей и возвращении к справедливому международному сотрудничеству, от которого в прошлом все много выиграли».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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