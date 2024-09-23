Сийярто заявил о риске третьей мировой войны или разделении мира на блоки
Человечество может ожидать либо третья мировая война, либо разделение мира на блоки, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на «Саммите будущего» ООН в Нью-Йорке. Его слова передает Index.
Сийярто заметил, что если обычно европейские политики говорят о необходимости мирного и дипломатического урегулирования всех вооруженных конфликтов, то теперь «они сразу же клеймят позором, нападают и критикуют тех, кто выступает за мир». По мнению главы венгерского МИДа, если ситуация не изменится, начнется третья мировая война.
Министр напомнил, что в прошлом Венгрия была втянута в конфронтацию между Востоком и Западом, поэтому неудивительно, что она «заинтересована в налаживании связей и возвращении к справедливому международному сотрудничеству, от которого в прошлом все много выиграли».
Замглавы российского МИД Сергей Вершинин на «Саммите мира» заявил, что Россия выступает против форсирования процесса ядерного разоружения, считая его нереалистичным, «если не сказать деструктивным». Россия возражала против принятия странами-членами ООН «Пакта будущего». Данный документ, а также Глобальный цифровой договор и Декларация о будущих поколениях представляют собой «согласованную многостороннюю поддержку ядерного разоружения за более чем десятилетие», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.