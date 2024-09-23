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Сийярто заявил о риске третьей мировой войны или разделении мира на блоки

Ведомости

Человечество может ожидать либо третья мировая война, либо разделение мира на блоки, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на «Саммите будущего» ООН в Нью-Йорке. Его слова передает Index.

Сийярто заметил, что если обычно европейские политики говорят о необходимости мирного и дипломатического урегулирования всех вооруженных конфликтов, то теперь «они сразу же клеймят позором, нападают и критикуют тех, кто выступает за мир». По мнению главы венгерского МИДа, если ситуация не изменится, начнется третья мировая война.

Министр напомнил, что в прошлом Венгрия была втянута в конфронтацию между Востоком и Западом, поэтому неудивительно, что она «заинтересована в налаживании связей и возвращении к справедливому международному сотрудничеству, от которого в прошлом все много выиграли».

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин на «Саммите мира» заявил, что Россия выступает против форсирования процесса ядерного разоружения, считая его нереалистичным, «если не сказать деструктивным». Россия возражала против принятия странами-членами ООН «Пакта будущего». Данный документ, а также Глобальный цифровой договор и Декларация о будущих поколениях представляют собой «согласованную многостороннюю поддержку ядерного разоружения за более чем десятилетие», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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