Сийярто заявил о риске третьей мировой войны или разделении мира на блоки

Сийярто заметил, что если обычно европейские политики говорят о необходимости мирного и дипломатического урегулирования всех вооруженных конфликтов, то теперь «они сразу же клеймят позором, нападают и критикуют тех, кто выступает за мир». По мнению главы венгерского МИДа, если ситуация не изменится, начнется третья мировая война.