Лукашенко показали беспилотники белорусского производства

11 сентября министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков сообщил об усилении охраны украинской границы ОМОНом. По его словам, в ведомстве также проанализировали действия ВСУ в Курской области для лучшей организации работы границ. Лукашенко впоследствии предупреждал, что возможное нападение на республику станет началом Третьей мировой войны.