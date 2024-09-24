Лукашенко показали беспилотники белорусского производства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский и ознакомился с боевыми возможностями беспилотников, которые производятся в республике. Об этом сообщает «БелТА».
Лукашенко назвал современные конфликты «войной беспилотников». «Сейчас мы все видим, что без БПЛА нет войны. Уже начинают беспилотниками гоняться за солдатом», – сказал он.
Белорусскому лидеру показали дроны различного типа: от небольших FPV-дронов до ударных БПЛА самолетного типа. Ему продемонстрировали работу беспилотных авиационных комплексов (БАК) «Квадро-М», «Чекан В», «Миротворец», «Ловчий» и «Беркут-3».
Также Лукашенко представили средства радиоэлектронной борьбы с дронами. Президент Белоруссии призвал производителей максимально использовать отечественные комплектующие.
11 сентября министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков сообщил об усилении охраны украинской границы ОМОНом. По его словам, в ведомстве также проанализировали действия ВСУ в Курской области для лучшей организации работы границ. Лукашенко впоследствии предупреждал, что возможное нападение на республику станет началом Третьей мировой войны.