Лукашенко заявил о начале мировой войны в случае нападения на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нападение на республику будет началом Третьей мировой войны. Его слова приводит агентство «БелТа».
«Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать. Нападение на Белоруссию – это Третья мировая война», – сообщил президент.
В ходе выступления на патриотическом форуме «Если мы едины» Лукашенко также заявил о наличии планов по вооруженному нападению на страну у находящейся за рубежом оппозиции.
11 сентября министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков сообщил об усилении охраны украинской границы ОМОНом. По словам Кубракова, в ведомстве также проанализировали действия ВСУ в Курской области для лучшей организации работы границ.