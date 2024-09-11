В Белоруссии усилили охрану украинской границы ОМОНом
Усиление охраны белорусско-украинской границы позволяет держать ситуацию под контролем и не допускать проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию Белоруссии. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.
«В связи с напряженной обстановкой у южных рубежей Белоруссии в приграничье размещены специальные подразделения ОМОНа и внутренних войск. Основная цель – не допустить захода противника в населенные пункты, обеспечить безопасность наших граждан», – заявил Кубраков.
По словам Кубракова, в ведомстве также проанализировали действия ВСУ в Курской области для лучшей организации работы границ.
9 сентября госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал, что власти усилили охрану и оборону государственной границы на юге республики «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку». Мера принята по распоряжению президента Александра Лукашенко. Охрана и оборона границы усилена в том числе «путем отмобилизования и развертывания дополнительных соединений и воинских частей вооруженных сил, других войск и воинских формирований».