В Белоруссии усилили охрану украинской границы ОМОНом

9 сентября госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал, что власти усилили охрану и оборону государственной границы на юге республики «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку». Мера принята по распоряжению президента Александра Лукашенко. Охрана и оборона границы усилена в том числе «путем отмобилизования и развертывания дополнительных соединений и воинских частей вооруженных сил, других войск и воинских формирований».