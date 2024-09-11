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В Белоруссии усилили охрану украинской границы ОМОНом

Ведомости

Усиление охраны белорусско-украинской границы позволяет держать ситуацию под контролем и не допускать проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию Белоруссии. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков.

«В связи с напряженной обстановкой у южных рубежей Белоруссии в приграничье размещены специальные подразделения ОМОНа и внутренних войск. Основная цель – не допустить захода противника в населенные пункты, обеспечить безопасность наших граждан», – заявил Кубраков.

По словам Кубракова, в ведомстве также проанализировали действия ВСУ в Курской области для лучшей организации работы границ.

9 сентября госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал, что власти усилили охрану и оборону государственной границы на юге республики «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку». Мера принята по распоряжению президента Александра Лукашенко. Охрана и оборона границы усилена в том числе «путем отмобилизования и развертывания дополнительных соединений и воинских частей вооруженных сил, других войск и воинских формирований».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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