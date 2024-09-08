Белоруссия предупредила о скоплении 14 000 украинских военных возле границы
Возле границы Украины и Белоруссии сконцентрирована группировка украинской армии численностью в 14 000 человек, заявил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович в интервью телеканалу ОНТ.
«Рядом с нашими границами находится группировка ВСУ, других военизированных структур Украины – около 14 000 военнослужащих, наша группировка у государственной границы – это просто смешно говорить, что она угрожает безопасности Украины», – сказал Вольфович, пояснив, что Белоруссия разместила на южной границе порядка 4500 военных.
Таким образом он отверг обвинения Киева в том, что Минск якобы создает угрозу безопасности для Украины.
Вольфович также рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер», дислоцированные в Белоруссии, продолжают обучение белорусских военных, делясь опытом, полученным в ходе боевых действий в разных странах.
«Мы видим, что упор делается к беспилотной авиации, к средствам радиоэлектронной борьбы, к контрбатарейной борьбе. Сегодня начинается все в воздухе, начиная от средств разведки, обнаружения, поражения», – добавил он.
25 августа МИД Украины обвинил Белоруссию в том, что большое число ее военных сконцентрировано возле совместной границы. В ведомстве призвали Минск отвести войска во избежание «трагических ошибок».