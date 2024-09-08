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Белоруссия предупредила о скоплении 14 000 украинских военных возле границы

Ведомости

Возле границы Украины и Белоруссии сконцентрирована группировка украинской армии численностью в 14 000 человек, заявил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович в интервью телеканалу ОНТ.

«Рядом с нашими границами находится группировка ВСУ, других военизированных структур Украины – около 14 000 военнослужащих, наша группировка у государственной границы – это просто смешно говорить, что она угрожает безопасности Украины», – сказал Вольфович, пояснив, что Белоруссия разместила на южной границе порядка 4500 военных.

Таким образом он отверг обвинения Киева в том, что Минск якобы создает угрозу безопасности для Украины.

Вольфович также рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер», дислоцированные в Белоруссии, продолжают обучение белорусских военных, делясь опытом, полученным в ходе боевых действий в разных странах.

«Мы видим, что упор делается к беспилотной авиации, к средствам радиоэлектронной борьбы, к контрбатарейной борьбе. Сегодня начинается все в воздухе, начиная от средств разведки, обнаружения, поражения», – добавил он.

25 августа МИД Украины обвинил Белоруссию в том, что большое число ее военных сконцентрировано возле совместной границы. В ведомстве призвали Минск отвести войска во избежание «трагических ошибок».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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