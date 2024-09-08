Белоруссия предупредила о скоплении 14 000 украинских военных возле границы

«Рядом с нашими границами находится группировка ВСУ, других военизированных структур Украины – около 14 000 военнослужащих, наша группировка у государственной границы – это просто смешно говорить, что она угрожает безопасности Украины», – сказал Вольфович, пояснив, что Белоруссия разместила на южной границе порядка 4500 военных.