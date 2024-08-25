МИД Украины призвал Белоруссию отвести войска во избежание «трагических ошибок»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 18 августа, что Украина держит вблизи границ с республикой более 120 000 военных. В тот же день командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что страна нарастила группировку ВВС, ЗРК и радиотехнических войск на южных рубежах.