МИД Украины призвал Белоруссию отвести войска во избежание «трагических ошибок»
МИД Украины обвинил Белоруссию в том, что большое число ее военных сконцентрировано возле совместной границы. В ведомстве призвали Минск отвести войска во избежание «трагических ошибок».
«Вооруженные силы Белоруссии под видом учений концентрируют значительное количество личного состава, вооружения и техники вблизи северной границы Украины», – говорится в заявлении украинского министерства в соцсетах (цитата по изданию «Страна).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 18 августа, что Украина держит вблизи границ с республикой более 120 000 военных. В тот же день командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что страна нарастила группировку ВВС, ЗРК и радиотехнических войск на южных рубежах.
9 августа в Белоруссии сообщили, что средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в небе над Могилевской областью. Лукашенко после этого обвинил ВСУ в том, что они нарушили «всякие правила поведения».