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МИД Украины призвал Белоруссию отвести войска во избежание «трагических ошибок»

Ведомости

МИД Украины обвинил Белоруссию в том, что большое число ее военных сконцентрировано возле совместной границы. В ведомстве призвали Минск отвести войска во избежание «трагических ошибок».

«Вооруженные силы Белоруссии под видом учений концентрируют значительное количество личного состава, вооружения и техники вблизи северной границы Украины», – говорится в заявлении украинского министерства в соцсетах (цитата по изданию «Страна).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 18 августа, что Украина держит вблизи границ с республикой более 120 000 военных. В тот же день командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что страна нарастила группировку ВВС, ЗРК и радиотехнических войск на южных рубежах.

9 августа в Белоруссии сообщили, что средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в небе над Могилевской областью. Лукашенко после этого обвинил ВСУ в том, что они нарушили «всякие правила поведения».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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