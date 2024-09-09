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Белоруссия усилила охрану и оборону госграницы на юге страны

Ведомости

Власти Белоруссии усилили охрану и оборону государственной границы на юге республики «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку», сообщил госсекретарь совета безопасности страны Александр Вольфович в интервью журналу «Национальная оборона».

Мера принята по распоряжению президента Александра Лукашенко. Охрана и оборона границы усилена, в том числе, «путем отмобилизования и развертывания дополнительных соединений и воинских частей вооруженных сил, других войск и воинских формирований».

«Они заняли районы боевого предназначения, проводят мероприятия по совершенствованию оборонительных рубежей, в первую очередь в инженерном отношении, чтобы максимально исключить возможность внезапного нападения, в том числе с применением тяжелой боевой техники», – сказал Вольфович, добавив, что особое внимание уделяется повышению эффективности системы комплексного противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и контрдиверсионным действиям.

8 сентября Вольфович сообщал, что у украинско-белорусской границы находятся 14 000 военных ВСУ. В контексте этого факта он отметил, что группировка Белоруссии у южной госграницы насчитывает порядка 4500 военных. «Это просто смешно говорить, что она угрожает безопасности Украины», – сказал Вольфович.

25 августа МИД Украины заявлял о большом скоплении белорусских военных у совместной границы. В министерстве призвали Минск отвести войска во избежание «трагических ошибок».

9 августа власти Белоруссии сообщили, что средства противовоздушной обороны республики сбили 13 украинских беспилотников над Могилевской областью. Лукашенко обвинил ВСУ в том, что они нарушили «всякие правила поведения». В МИД Украины призвали «не нагнетать эти антиукраинские настроения и не создавать впечатление каких-то угроз, которых нет».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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