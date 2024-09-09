Белоруссия усилила охрану и оборону госграницы на юге страны

8 сентября Вольфович сообщал, что у украинско-белорусской границы находятся 14 000 военных ВСУ. В контексте этого факта он отметил, что группировка Белоруссии у южной госграницы насчитывает порядка 4500 военных. «Это просто смешно говорить, что она угрожает безопасности Украины», – сказал Вольфович.