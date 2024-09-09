Белоруссия усилила охрану и оборону госграницы на юге страны
Власти Белоруссии усилили охрану и оборону государственной границы на юге республики «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку», сообщил госсекретарь совета безопасности страны Александр Вольфович в интервью журналу «Национальная оборона».
Мера принята по распоряжению президента Александра Лукашенко. Охрана и оборона границы усилена, в том числе, «путем отмобилизования и развертывания дополнительных соединений и воинских частей вооруженных сил, других войск и воинских формирований».
«Они заняли районы боевого предназначения, проводят мероприятия по совершенствованию оборонительных рубежей, в первую очередь в инженерном отношении, чтобы максимально исключить возможность внезапного нападения, в том числе с применением тяжелой боевой техники», – сказал Вольфович, добавив, что особое внимание уделяется повышению эффективности системы комплексного противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и контрдиверсионным действиям.
8 сентября Вольфович сообщал, что у украинско-белорусской границы находятся 14 000 военных ВСУ. В контексте этого факта он отметил, что группировка Белоруссии у южной госграницы насчитывает порядка 4500 военных. «Это просто смешно говорить, что она угрожает безопасности Украины», – сказал Вольфович.
25 августа МИД Украины заявлял о большом скоплении белорусских военных у совместной границы. В министерстве призвали Минск отвести войска во избежание «трагических ошибок».
9 августа власти Белоруссии сообщили, что средства противовоздушной обороны республики сбили 13 украинских беспилотников над Могилевской областью. Лукашенко обвинил ВСУ в том, что они нарушили «всякие правила поведения». В МИД Украины призвали «не нагнетать эти антиукраинские настроения и не создавать впечатление каких-то угроз, которых нет».