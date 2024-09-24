Путин проведет встречу с руководителем Сбербанка Грефом
Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителем Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга.
«Системообразующее кредитное финансовое учреждение. Конечно, помимо чисто финансовой деятельности банк занимается еще многими темами, связанными с высокими технологиями и другими инвестициями. Важнейшая компания. Путин регулярно получает доклады Грефа о том, как идут дела. Вот сегодня одна из таких встреч», – сказал он.
Чистая прибыль Сбербанка за первые шесть месяцев 2024 г. достигла 816,1 млрд руб. и выросла на 10,7% год к году, а возврат на капитал (ROE) составил 25%, следует из отчетности по МСФО. Во II квартале банк заработал 418,7 млрд руб. при ROE 25,9%, нарастив прибыль на 10,1% и на 2,6% превысив ожидания консенсус-прогноза аналитиков.
Сбербанк повысил прогноз всего сектора по росту кредитования физлиц в 2024 г. до 12–14% с 9–11%. В августе «Ведомости» писали, что оценка роста кредитования компаний выросла до 14–17% с 12–15%. В этом сегменте Сбербанк планирует расти в соответствии с сектором. Банк ждет заявленных темпов кредитования даже при ключевой ставке на уровне 20%, отметили эксперты.