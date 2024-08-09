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Сбербанк улучшил прогнозы роста бизнеса во втором полугодии

В первом полугодии динамика оказалась лучше ожиданий
Екатерина Литова
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Чистая прибыль Сбербанка за первые шесть месяцев 2024 г. достигла 816,1 млрд руб. и выросла на 10,7% год к году, а возврат на капитал (ROE) составил 25%, следует из отчетности по МСФО. Во II квартале банк заработал 418,7 млрд руб. при ROE 25,9%, нарастив прибыль на 10,1% и на 2,6% превысив ожидания консенсус-прогноза аналитиков.

В апреле – июне Сбербанк заработал 713,2 млрд руб. чистого процентного дохода, который за квартал вырос менее чем на 2% за счет роста объема портфеля. За полугодие показатель вырос на 21,8% в годовом выражении и превысил 1,4 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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