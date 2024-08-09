Сбербанк улучшил прогнозы роста бизнеса во втором полугодии

Сбербанк улучшил прогнозы роста бизнеса во втором полугодииВ первом полугодии динамика оказалась лучше ожиданий
Чистая прибыль Сбербанка за первые шесть месяцев 2024 г. достигла 816,1 млрд руб. и выросла на 10,7% год к году, а возврат на капитал (ROE) составил 25%, следует из отчетности по МСФО. Во II квартале банк заработал 418,7 млрд руб. при ROE 25,9%, нарастив прибыль на 10,1% и на 2,6% превысив ожидания консенсус-прогноза аналитиков.
В апреле – июне Сбербанк заработал 713,2 млрд руб. чистого процентного дохода, который за квартал вырос менее чем на 2% за счет роста объема портфеля. За полугодие показатель вырос на 21,8% в годовом выражении и превысил 1,4 трлн руб.
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