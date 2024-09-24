Песков оценил слова президента Ирана об «агрессии против Украины»
Москва рассчитывает на расширение взаимодействия с Тегераном, Россия продолжит разъяснять свою позицию по Украине иранским друзьям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям. У нас весьма позитивно развивается взаимодействие в самых различных областях. Мы рассчитываем на то, что это взаимодействие будет и дальше расширяться», – сказал он.
Недавно избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран «никогда не одобрял российскую агрессию против украинской территории». Он также заявил, что власти Ирана готовы сесть с европейцами и американцами за стол переговоров и диалога.
14 сентября Великобритания и США выпустили совместное заявление по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Великобритании Дэвида Лэмми. В нем стороны указали на предполагаемую поддержку российского ОПК со стороны Китая. Утверждается также, что Россия якобы получает баллистические ракеты от Ирана.