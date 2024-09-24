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Песков оценил слова президента Ирана об «агрессии против Украины»

Ведомости

Москва рассчитывает на расширение взаимодействия с Тегераном, Россия продолжит разъяснять свою позицию по Украине иранским друзьям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям. У нас весьма позитивно развивается взаимодействие в самых различных областях. Мы рассчитываем на то, что это взаимодействие будет и дальше расширяться», – сказал он.

Недавно избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран «никогда не одобрял российскую агрессию против украинской территории». Он также заявил, что власти Ирана готовы сесть с европейцами и американцами за стол переговоров и диалога.

14 сентября Великобритания и США выпустили совместное заявление по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Великобритании Дэвида Лэмми. В нем стороны указали на предполагаемую поддержку российского ОПК со стороны Китая. Утверждается также, что Россия якобы получает баллистические ракеты от Ирана.

Пезешкиан 16 сентября сообщил, что Иран сотрудничает с Россией, но не поставляет ей ракеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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