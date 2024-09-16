Президент Ирана опроверг поставку ракет России
Иран сотрудничает с Россией, но не поставляет ей ракеты. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, его слова приводит агентство Mehr.
По словам Пезешкиана, Иран и Россия имеют полное право на отношения, но Тегеран не поставлял оружие Москве. Комментируя спецоперацию на Украине, президент Ирана заявил, что страны НАТО нарушили свои обещания не приближаться к границам России.
14 сентября Великобритания и США выпустили совместное заявление по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Великобритании Дэвида Лэмми. В нем стороны указали на предполагаемую поддержку российского ОПК со стороны Китая. Утверждается также, что Россия якобы получает баллистические ракеты от Ирана. Блинкен и Лэмми выразили серьезную обеспокоенность по этим вопросам.
16 сентября посольство Китая в Великобритании тоже опровергло сообщения США о том, что республика якобы поддерживает оборонно-промышленный комплекс России. Согласно заявлению диппредставительства, КНР всегда занимала объективную позицию по конфликту на Украине и продвигала мирные переговоры.