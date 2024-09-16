Президент Ирана опроверг поставку ракет России

14 сентября Великобритания и США выпустили совместное заявление по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Великобритании Дэвида Лэмми. В нем стороны указали на предполагаемую поддержку российского ОПК со стороны Китая. Утверждается также, что Россия якобы получает баллистические ракеты от Ирана. Блинкен и Лэмми выразили серьезную обеспокоенность по этим вопросам.