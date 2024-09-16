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Посольство КНР отвергло обвинения США в якобы поддержке российского ОПК

Ведомости

Посольство Китая в Великобритании опровергло сообщения США о том, что республика якобы поддерживает оборонно-промышленный комплекс России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте диппредставительства.

«Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию, активно продвигал мирные переговоры и добивался политического решения. Мы решительно выступаем против постоянного распространения соответствующими странами дезинформации о том, что Китай поддерживает российскую оборонную промышленность», – говорится в сообщении.

14 сентября Великобритания и США выпустили совместное заявление по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Великобритании Дэвида Лэмми. В нем стороны указали на предполагаемую поддержку российского ОПК со стороны Китая. Утверждается также, что Россия якобы получает баллистические ракеты от Ирана. Блинкен и Лэмми выразили серьезную обеспокоенность по этим вопросам.

6 сентября The Wall Street Journal также сообщила со ссылкой на источники, что Иран якобы недавно передал России баллистические ракеты малой дальности. Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности. 

12 сентября в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии. Во внешнеполитическом ведомстве страны обратили внимание, что неконструктивные заявления европейских стран «соответствуют продолжению враждебной политики». Ведомство решительно осудило шаги стран, подчеркнув, что любые заявления о предполагаемых поставках вооружения России являются необоснованными и недостоверными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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