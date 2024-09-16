Посольство КНР отвергло обвинения США в якобы поддержке российского ОПК
Посольство Китая в Великобритании опровергло сообщения США о том, что республика якобы поддерживает оборонно-промышленный комплекс России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте диппредставительства.
«Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию, активно продвигал мирные переговоры и добивался политического решения. Мы решительно выступаем против постоянного распространения соответствующими странами дезинформации о том, что Китай поддерживает российскую оборонную промышленность», – говорится в сообщении.
14 сентября Великобритания и США выпустили совместное заявление по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Великобритании Дэвида Лэмми. В нем стороны указали на предполагаемую поддержку российского ОПК со стороны Китая. Утверждается также, что Россия якобы получает баллистические ракеты от Ирана. Блинкен и Лэмми выразили серьезную обеспокоенность по этим вопросам.
6 сентября The Wall Street Journal также сообщила со ссылкой на источники, что Иран якобы недавно передал России баллистические ракеты малой дальности. Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.
12 сентября в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии. Во внешнеполитическом ведомстве страны обратили внимание, что неконструктивные заявления европейских стран «соответствуют продолжению враждебной политики». Ведомство решительно осудило шаги стран, подчеркнув, что любые заявления о предполагаемых поставках вооружения России являются необоснованными и недостоверными.