В МИД Ирана вызваны послы Британии, Франции, Германии и Нидерландов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о передаче республикой ракет в РФ не соответствуют действительности. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в свою очередь подчеркнул, что США и Европа действуют на основе ошибочных разведданных и неверной логики. Он также опроверг сообщения об отправке вооружения Москве.