В МИД Ирана вызваны послы Британии, Франции, Германии и Нидерландов
Послы Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии вызваны во внешнеполитическое ведомство Ирана в связи с сообщениями о том, что Тегеран якобы поставляет Москве баллистические ракеты. Об этом сообщает информационное агентство Mizan.
В МИДе страны обратили внимание, что неконструктивные заявления европейских стран «соответствуют продолжению враждебной политики». Ведомство решительно осудило шаги Великобритании, Франции, Германии и Нидерландов, подчеркнув, что любые заявления о предполагаемых поставках вооружения России являются необоснованными и недостоверными.
6 сентября The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Иран якобы недавно передал России баллистические ракеты малой дальности. Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло эту информацию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о передаче республикой ракет в РФ не соответствуют действительности. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в свою очередь подчеркнул, что США и Европа действуют на основе ошибочных разведданных и неверной логики. Он также опроверг сообщения об отправке вооружения Москве.