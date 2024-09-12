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В МИД Ирана вызваны послы Британии, Франции, Германии и Нидерландов

Ведомости

Послы Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии вызваны во внешнеполитическое ведомство Ирана в связи с сообщениями о том, что Тегеран якобы поставляет Москве баллистические ракеты. Об этом сообщает информационное агентство Mizan.

В МИДе страны обратили внимание, что неконструктивные заявления европейских стран «соответствуют продолжению враждебной политики». Ведомство решительно осудило шаги Великобритании, Франции, Германии и Нидерландов, подчеркнув, что любые заявления о предполагаемых поставках вооружения России являются необоснованными и недостоверными.

6 сентября The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Иран якобы недавно передал России баллистические ракеты малой дальности. Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло эту информацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о передаче республикой ракет в РФ не соответствуют действительности. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в свою очередь подчеркнул, что США и Европа действуют на основе ошибочных разведданных и неверной логики. Он также опроверг сообщения об отправке вооружения Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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