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МИД Ирана опроверг сообщения о поставке России баллистических ракет

Ведомости

Иран не поставлял России баллистические ракеты, сообщил в своем аккаунте в соцсети X министр иностранных дел республики Аббас Арагчи.

Заявлению дипломата предшествовало обвинение от США и Великобритании в адрес Ирана в поставках России баллистических ракет малой дальности для использования на Украине. В этой связи против республики планируется ввести новые санкции, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, ограничения будут объявлены позднее 10 сентября. Они в том числе затронут авиакомпанию Iran Air.

«И снова США и Европа действуют на основе ошибочных разведданных и ошибочной логики. Иран не поставлял России баллистические ракеты», – написал Арагчи в X.

6 сентября The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Иран якобы недавно передал России баллистические ракеты малой дальности. Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что сообщения о передаче республикой ракет в РФ не соответствуют действительности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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