МИД Ирана опроверг сообщения о поставке России баллистических ракет
Иран не поставлял России баллистические ракеты, сообщил в своем аккаунте в соцсети X министр иностранных дел республики Аббас Арагчи.
Заявлению дипломата предшествовало обвинение от США и Великобритании в адрес Ирана в поставках России баллистических ракет малой дальности для использования на Украине. В этой связи против республики планируется ввести новые санкции, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, ограничения будут объявлены позднее 10 сентября. Они в том числе затронут авиакомпанию Iran Air.
«И снова США и Европа действуют на основе ошибочных разведданных и ошибочной логики. Иран не поставлял России баллистические ракеты», – написал Арагчи в X.
6 сентября The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Иран якобы недавно передал России баллистические ракеты малой дальности. Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что сообщения о передаче республикой ракет в РФ не соответствуют действительности.