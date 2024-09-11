МИД Ирана опроверг сообщения о поставке России баллистических ракет

Заявлению дипломата предшествовало обвинение от США и Великобритании в адрес Ирана в поставках России баллистических ракет малой дальности для использования на Украине. В этой связи против республики планируется ввести новые санкции, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, ограничения будут объявлены позднее 10 сентября. Они в том числе затронут авиакомпанию Iran Air.