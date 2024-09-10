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США введут новые санкции против Ирана за якобы передачу ракет России

Ведомости

США введут новые санкции против Ирана в связи с информацией о передаче страной баллистических ракет России. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет газета The Wall Street Journal.

«Мы предупреждали Тегеран публично, мы предупреждали Тегеран частным образом, что этот шаг будет опасной эскалацией», – отметил Блинкен.

Он добавил, что новые ограничительные меры будут объявлены позднее 10 сентября. Они, в том числе, затронут авиакомпанию Iran Air.

6 сентября The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Иран якобы недавно передал России баллистические ракеты малой дальности.

Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло поставки ракет России. Там заявили, что позиция страны по конфликту на Украине остается неизменной, Иран воздерживается от оказания военной помощи и призывает другие страны не поставлять вооружения любой из сторон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о передаче Ираном ракет России не соответствуют действительности. Ранее российские и иранские власти тоже не раз отвергали подобные утверждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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