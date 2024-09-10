США введут новые санкции против Ирана за якобы передачу ракет России
США введут новые санкции против Ирана в связи с информацией о передаче страной баллистических ракет России. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет газета The Wall Street Journal.
«Мы предупреждали Тегеран публично, мы предупреждали Тегеран частным образом, что этот шаг будет опасной эскалацией», – отметил Блинкен.
Он добавил, что новые ограничительные меры будут объявлены позднее 10 сентября. Они, в том числе, затронут авиакомпанию Iran Air.
6 сентября The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Иран якобы недавно передал России баллистические ракеты малой дальности.
Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло поставки ракет России. Там заявили, что позиция страны по конфликту на Украине остается неизменной, Иран воздерживается от оказания военной помощи и призывает другие страны не поставлять вооружения любой из сторон.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о передаче Ираном ракет России не соответствуют действительности. Ранее российские и иранские власти тоже не раз отвергали подобные утверждения.