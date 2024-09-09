Песков опроверг передачу Ираном баллистических ракет России

Ранее российские и иранские власти не раз отвергали подобные утверждения. Песков говорил, что в ходе спецоперации используется «российская техника с российскими наименованиями». Сообщения СМИ о поставках иранских беспилотников в Россию он назвал «информационным вбросом». В МИД Ирана подчеркивали, что страна никогда не поставляла России беспилотники и оружие во время конфликта на Украине.