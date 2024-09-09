Песков опроверг передачу Ираном баллистических ракет России

Песков опроверг передачу Ираном баллистических ракет РоссииПри этом он подчеркнул важность партнерства с Тегераном
Информация о передаче Ираном баллистических ракет России не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал газеты The Wall Street Journal о передаче России иранских ракет для применения в боевых действиях на Украине.
«Мы видели это сообщения. Не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности», – отметил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул важность партнерства с Ираном. Стороны развивают торгово-экономические отношения и сотрудничество во всех возможных областях, включая наиболее чувствительные. Россия и Иран намерены продолжать диалог в интересах народов стран.
6 сентября The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Иран якобы недавно передал России баллистические ракеты малой дальности.
Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло CNN поставки ракет России. Там заявили, что позиция страны по конфликту на Украине остается неизменной, Иран воздерживается от оказания военной помощи и призывает другие страны не поставлять вооружения любой из сторон.
Ранее российские и иранские власти не раз отвергали подобные утверждения. Песков говорил, что в ходе спецоперации используется «российская техника с российскими наименованиями». Сообщения СМИ о поставках иранских беспилотников в Россию он назвал «информационным вбросом». В МИД Ирана подчеркивали, что страна никогда не поставляла России беспилотники и оружие во время конфликта на Украине.