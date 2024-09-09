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Песков опроверг передачу Ираном баллистических ракет России

При этом он подчеркнул важность партнерства с Тегераном
Ведомости

Информация о передаче Ираном баллистических ракет России не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал газеты The Wall Street Journal о передаче России иранских ракет для применения в боевых действиях на Украине.

«Мы видели это сообщения. Не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности», – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул важность партнерства с Ираном. Стороны развивают торгово-экономические отношения и сотрудничество во всех возможных областях, включая наиболее чувствительные. Россия и Иран намерены продолжать диалог в интересах народов стран.

6 сентября The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Иран якобы недавно передал России баллистические ракеты малой дальности.

Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло CNN поставки ракет России. Там заявили, что позиция страны по конфликту на Украине остается неизменной, Иран воздерживается от оказания военной помощи и призывает другие страны не поставлять вооружения любой из сторон.

Ранее российские и иранские власти не раз отвергали подобные утверждения. Песков говорил, что в ходе спецоперации используется «российская техника с российскими наименованиями». Сообщения СМИ о поставках иранских беспилотников в Россию он назвал «информационным вбросом». В МИД Ирана подчеркивали, что страна никогда не поставляла России беспилотники и оружие во время конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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