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Минобороны предложило расширить права командиров частей по применению арестов

Ведомости

Министерство обороны России подготовило проект указа президента России, разрешающий командирам воинских частей применять дисциплинарный арест без судебного решения, а также уменьшать денежное довольствие военнослужащих при нарушении дисциплины. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, проект указа подготовлен для реализации норм законов, принятых в августе. В частности, речь о законе об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, а также о поправках к законам об их статусе и о денежном довольствии. Отмечается, что до принятия этих законов применять дисциплинарный арест мог только судья гарнизонного военного суда. При этом, отбывая наказание, военнослужащий получал денежное довольствие в полном объеме.

«Наделение командиров воинских частей (начальников органов военной полиции, начальников гарнизонов) правом применять дисциплинарный арест без судебного решения, а также сочетание дисциплинарной ответственности с одновременным уменьшением денежного довольствия военнослужащим, нарушающим воинскую дисциплину, позволит значительно усилить эффективность работы по поддержанию правопорядка в воинских коллективах», – говорится в пояснительной записке.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административный арест за ношение участниками спецоперации гаджетов, если только они не используются ими для выполнения своих обязанностей. Документ распространяется также на военнослужащих, чьи подразделения расположены на территориях России, где введено военное положение. Речь идет только о мужчинах из числа солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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