Минобороны предложило расширить права командиров частей по применению арестов

Согласно пояснительной записке, проект указа подготовлен для реализации норм законов, принятых в августе. В частности, речь о законе об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, а также о поправках к законам об их статусе и о денежном довольствии. Отмечается, что до принятия этих законов применять дисциплинарный арест мог только судья гарнизонного военного суда. При этом, отбывая наказание, военнослужащий получал денежное довольствие в полном объеме.