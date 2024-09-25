Руководители партии «зеленых» в Германии подали в отставку
Весь федеральный исполнительный совет партии «зеленых» в Германии принял решение уйти в отставку после поражения на выборах в землях Тюрингия, Саксония и Бранденбург, сообщает Welt.
По словам лидера «зеленых» Омида Нурипура, партия переживает «самый глубокий кризис за десятилетие» после поражений на выборах. В федеральном исполнительном совете прошли коллективные консультации о том, какие изменения необходимы.
«Пришло время передать судьбу этой великой партии в новые руки», – сказал Нурипуа в ходе пресс-конференции.
На выборах ландтага (парламент) 22 сентября партия «зеленых» получила 4,1% голосов в земле Бранденбург, окружающей столицу Германии Берлин. «Зеленые» не будут представлены в парламенте штата. Партия также не прошла в парламент Тюрингии, а на выборах в Саксонии «зеленые» получили 5,1%.
24 сентября «Ведомости» писали, что на выборах ландтага земли Бранденбург победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в которой состоит канцлер страны Олаф Шольц. Социал-демократы набрали 30,89% голосов – это 32 места в 88-местном ландтаге. Второе место с небольшим отрывом заняла правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) (29,23% голосов). Новая партия, Союз Сары Вагенкнехт (ССВ), получила 13,48% голосов. «Зеленые» и либералы из Свободной демократической партии (СвДП), не преодолели 5%-ный барьер и не будут представлены в ландтаге.