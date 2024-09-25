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Руководители партии «зеленых» в Германии подали в отставку

Ведомости

Весь федеральный исполнительный совет партии «зеленых» в Германии принял решение уйти в отставку после поражения на выборах в землях Тюрингия, Саксония и Бранденбург, сообщает Welt.

По словам лидера «зеленых» Омида Нурипура, партия переживает «самый глубокий кризис за десятилетие» после поражений на выборах. В федеральном исполнительном совете прошли коллективные консультации о том, какие изменения необходимы. 

«Пришло время передать судьбу этой великой партии в новые руки», – сказал Нурипуа в ходе пресс-конференции.

На выборах ландтага (парламент) 22 сентября партия «зеленых» получила 4,1% голосов в земле Бранденбург, окружающей столицу Германии Берлин. «Зеленые» не будут представлены в парламенте штата. Партия также не прошла в парламент Тюрингии, а на выборах в Саксонии «зеленые» получили 5,1%.

24 сентября «Ведомости» писали, что на выборах ландтага земли Бранденбург победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в которой состоит канцлер страны Олаф Шольц. Социал-демократы набрали 30,89% голосов – это 32 места в 88-местном ландтаге. Второе место с небольшим отрывом заняла правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) (29,23% голосов). Новая партия, Союз Сары Вагенкнехт (ССВ), получила 13,48% голосов. «Зеленые» и либералы из Свободной демократической партии (СвДП), не преодолели 5%-ный барьер и не будут представлены в ландтаге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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