СДПГ смогла удержаться на выборах в Бранденбурге

СДПГ смогла удержаться на выборах в БранденбургеЭто улучшит положение канцлера Германии Олафа Шольца
На выборах ландтага (парламент) земли Бранденбург, окружающей столицу Германии Берлин, смогла победить Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в которой состоит канцлер страны Олаф Шольц. Социал-демократы набирают 30,89% голосов – это 32 места в 88-местном ландтаге. На втором месте с небольшим отрывом расположилась правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ), за нее свои голоса отдали 29,23% избирателей. Новая партия, Союз Сары Вагенкнехт (ССВ), получила 13,48% голосов. Союзники СДПГ по правящей коалиции, «Зеленые» и либералы из Свободной демократической партии (СвДП), не преодолели 5%-ный барьер и не будут представлены в ландтаге.
Социал-демократы имеют большинство в парламенте Бранденбурга с 1990 г. с момента воссоединения Германии. Это уже их восьмая победа подряд. Согласно результатам выборов, пишет Der Spiegel, прекращает свое существование коалиция, сформированная в 2019 г. Тогда в состав правительства наряду с социал-демократами вошли «Зеленые» и ХДС. Теперь «Зеленые» будут вовсе исключены из ландтага, а 12%-ного результата ХДС недостаточно для того, чтобы собрать так называемую большую коалицию из консерваторов и социал-демократов. При этом и СДПГ, и АдГ улучшили свои позиции с прошлых выборов, состоявшихся в 2019 г.
Ранее АдГ и партия Вагенкнехт хорошо показали себя на земельных выборах в Тюрингии и Саксонии. При этом явка на выборы в Бранденбурге достигла максимума с 1990 г. и составила 72,9% по сравнению с 61,3% на прошлых выборах в 2019 г.
Реальную правящую коалицию в этих землях могут составить СДПГ, ХДС и ССВ, считает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Это уже третьи выборы для ССВ, по итогам которых он планирует править на земельном уровне, что хорошо показывает успешность партийного проекта Вагенкнехт. При этом сотрудничать с АдГ ССВ не будет – вместе они не набирают большинства. Другие партии в лице СДПГ и ХДС также будут избегать сотрудничества с правопопулистами, «пока есть математическая возможность избежать согласования (правительства) с АдГ». В свою очередь, для партии Вагенкнехт выгодно искать общий язык с мейнстримными «народными партиями», т. е. ХДС и СДПГ, чтобы усилить свои позиции перед выборами в бундестаг в 2025 г., отмечает Соколов. В противном случае если предполагать сотрудничество с АдГ, то это приведет к неизбежной радикализации ССВ с неясным исходом, так что в коалиции с крайне правыми соратники Вагенкнехт не заинтересованы, добавляет эксперт.
Социал-демократы могут блокироваться либо с ХДС, что даст им половину мест в ландтаге, либо с ССВ, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Составить правительство из СДПГ, ХДС и ССВ возможно, но особого смысла в нем нет – пребывание в нем консерваторов только излишне отяготит его работу. ССВ пока выгодно не входить в правительство, ему нужно «обкатать» себя на парламентском уровне в рамках работы ландтага, говорит эксперт. В отношении части вопросов, которые будут решаться в ландтагах, можно ожидать и конструктивного курса со стороны АдГ, которая хочет продемонстрировать свою адекватность и рукопожатность как консервативная партия. Ждать от либералов из СвДП, которые набрали катастрофически мало голосов и угрожают покинуть федеральное правительство, полного развала правящей коалиции не стоит. В случае ухода СвДП из правительства, что ей на данном этапе невыгодно, Шольц без проблем составит правительство меньшинства. Подобный исход сослужит хорошую службу только Шольцу, который продемонстрирует, что он на коне, поясняет Белов. В досрочных выборах сейчас не заинтересованы ни правящая коалиция, ни оппозиция, резюмирует эксперт.
Создание земельного правительства в Бранденбурге без ССВ не представляется возможным, говорит старший научный сотрудник Сектора анализа политических изменений и идентичности ИМЭМО РАН Александр Камкин. При этом следует помнить о сделанном ранее заявлении Вагенкнехт, которая отказалась вступать в коалицию с партиями, не поддерживающими ее внешнеполитическую линию касательно Украины. ССВ выступает против поддержки Киева вооружениями и втягивания Германии в конфликт. Все другие партии, кроме АдГ, проводят линию поддержки Украины, так что у избирателя Вагенкнехт при блокировании той с ХДС или СДПГ «возникнут вопросы, почему она не держит свои обещания».