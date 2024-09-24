СДПГ смогла удержаться на выборах в Бранденбурге

Социал-демократы могут блокироваться либо с ХДС, что даст им половину мест в ландтаге, либо с ССВ, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Составить правительство из СДПГ, ХДС и ССВ возможно, но особого смысла в нем нет – пребывание в нем консерваторов только излишне отяготит его работу. ССВ пока выгодно не входить в правительство, ему нужно «обкатать» себя на парламентском уровне в рамках работы ландтага, говорит эксперт. В отношении части вопросов, которые будут решаться в ландтагах, можно ожидать и конструктивного курса со стороны АдГ, которая хочет продемонстрировать свою адекватность и рукопожатность как консервативная партия. Ждать от либералов из СвДП, которые набрали катастрофически мало голосов и угрожают покинуть федеральное правительство, полного развала правящей коалиции не стоит. В случае ухода СвДП из правительства, что ей на данном этапе невыгодно, Шольц без проблем составит правительство меньшинства. Подобный исход сослужит хорошую службу только Шольцу, который продемонстрирует, что он на коне, поясняет Белов. В досрочных выборах сейчас не заинтересованы ни правящая коалиция, ни оппозиция, резюмирует эксперт.