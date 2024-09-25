Песков: диалог о возобновлении зерновой сделки не ведется
В настоящий момент возможность возобновления зерновой сделки не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В настоящий момент никакого диалога на этот счет не ведется. Собственно, определенный опыт по реализации, точнее, нереализации зерновой сделки уже имеется. Мы исходим прежде всего из этого опыта», – сказал он.
Песков отметил, что это «очень сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, куда тот прибыл для участия в 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. На переговорах Эрдоган пообещал приложить усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине.
В начале сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что весной 2024 г. Турция уже пыталась возобновить зерновую сделку «в видоизмененном формате». По его словам, Россия была готова на этот шаг, но Украина сорвала договоренности.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется.
17 июля 2023 г. Россия покинула черноморскую инициативу. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.