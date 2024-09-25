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Песков: диалог о возобновлении зерновой сделки не ведется

Ведомости

В настоящий момент возможность возобновления зерновой сделки не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент никакого диалога на этот счет не ведется. Собственно, определенный опыт по реализации, точнее, нереализации зерновой сделки уже имеется. Мы исходим прежде всего из этого опыта», – сказал он.

Песков отметил, что это «очень сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, куда тот прибыл для участия в 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. На переговорах Эрдоган пообещал приложить усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине.

В начале сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что весной 2024 г. Турция уже пыталась возобновить зерновую сделку «в видоизмененном формате». По его словам, Россия была готова на этот шаг, но Украина сорвала договоренности.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется.

17 июля 2023 г. Россия покинула черноморскую инициативу. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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