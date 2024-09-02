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Лавров: Украина сорвала возобновление зерновой сделки весной 2024 года

Ведомости

Весной этого года Турция пыталась возобновить зерновую сделку, но Украина сорвала договоренности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

«Была попытка весной этого года со стороны Турции возобновить в видоизмененном формате договоренности о защите поставок продовольствия. Мы были готовы», – сказал он (цитата по ТАСС).

Лавров сообщил, что украинская сторона предложила добавить пункт о необходимости соблюдать безопасность атомных электростанций, на что Россия ответила согласием. По словам главы МИДа, после этого в Киеве заявили о недовольстве условиями. «Видимо, тогда уже были планы у них бомбить атомные электростанции», – заключил Лавров.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 г., ее действие прекратилось 17 июля 2023 г. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что страны Запада, прикрываясь сделкой, вывозили часть украинского зерна в свои государства, тогда как ее главная цель – помощь нуждающимся странам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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