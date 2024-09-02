Лавров: Украина сорвала возобновление зерновой сделки весной 2024 года

Лавров сообщил, что украинская сторона предложила добавить пункт о необходимости соблюдать безопасность атомных электростанций, на что Россия ответила согласием. По словам главы МИДа, после этого в Киеве заявили о недовольстве условиями. «Видимо, тогда уже были планы у них бомбить атомные электростанции», – заключил Лавров.