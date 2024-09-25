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Вооруженные силы России взяли под контроль Острое и Григоровку в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Острое и Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны во время ежедневного брифинга по проведению спецоперации.

Населенные пункты взяли подразделения «Южной» группировки войск. Они также нанесли поражение подразделениям 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово в ДНР.

За последние сутки подразделения группировки войск «Север» отразили три контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Украинская сторона потеряла три танка, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, две 122-мм боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и др.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике механизированных бригад ВСУ в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю.

Всего за последние сутки ВС РФ сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, 14 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, а также 31 дрон самолетного типа. С помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотников.

Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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