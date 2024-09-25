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Пушилин заявил о взятии под контроль ВС России Украинска в ДНР

Ведомости

Российские военные взяли под контроль город Украинск в Покровском районе Донецкой народной республики. Об этом глава республики Денис Пушилин сообщил в эфире «Соловьев Live».

«Мы видим, что там делают наши подразделения из 114-й, из 110-й. Мы видим, что там говорить. За Красногоровку достаточно успешно идет продвижение и Украинск, который был недавно освобожден, но уже, скажем, совершенно по-другому ситуация дальше развивается. Мы видим, в Селидово что происходит, а это ключевые и опорные пункты противника», – рассказал Пушилин о ситуации на донецком направлении.

Пушилин отметил, что «по-другому воюет и противник, и наши подразделения воюют уже совершенно по-другому». Речь, по его словам, идеи о стремлении сберечь личный состав.

19 сентября военнослужащие подразделений «Южной» группировки войск ВС России взяли под контроль Георгиевку в Донецкой народной республике.

Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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