Пушилин заявил о взятии под контроль ВС России Украинска в ДНР

«Мы видим, что там делают наши подразделения из 114-й, из 110-й. Мы видим, что там говорить. За Красногоровку достаточно успешно идет продвижение и Украинск, который был недавно освобожден, но уже, скажем, совершенно по-другому ситуация дальше развивается. Мы видим, в Селидово что происходит, а это ключевые и опорные пункты противника», – рассказал Пушилин о ситуации на донецком направлении.