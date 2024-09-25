Пушилин заявил о взятии под контроль ВС России Украинска в ДНР
Российские военные взяли под контроль город Украинск в Покровском районе Донецкой народной республики. Об этом глава республики Денис Пушилин сообщил в эфире «Соловьев Live».
«Мы видим, что там делают наши подразделения из 114-й, из 110-й. Мы видим, что там говорить. За Красногоровку достаточно успешно идет продвижение и Украинск, который был недавно освобожден, но уже, скажем, совершенно по-другому ситуация дальше развивается. Мы видим, в Селидово что происходит, а это ключевые и опорные пункты противника», – рассказал Пушилин о ситуации на донецком направлении.
Пушилин отметил, что «по-другому воюет и противник, и наши подразделения воюют уже совершенно по-другому». Речь, по его словам, идеи о стремлении сберечь личный состав.
19 сентября военнослужащие подразделений «Южной» группировки войск ВС России взяли под контроль Георгиевку в Донецкой народной республике.
Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.