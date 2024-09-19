ВС России взяли под контроль Георгиевку в ДНР
Военнослужащие подразделений «Южной» группировки войск Вооруженных сил (ВС) России установили контроль над Георгиевкой в Донецкой народной республике (ДНР), следует из сводки Минобороны.
Контроль над населенным пунктом был установлен «в результате активных и решительных действий».
Российские войска поразили формирования пяти механизированных, пехотной и мотопехотной бригад украинской армии в районах Константиновки, Курахово, Григоровки, Зализнянского и Часова Яра ДНР. Потери противника составили до 690 военнослужащих, две немецкие боевые машины пехоты Marder, восемь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США, три 122-миллиметровых гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
14 сентября оборонное ведомство сообщало, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР. 13 сентября Минобороны проинформировало, что за неделю под контроль ВС РФ перешли восемь населенных пунктов в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» заняли Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку, а подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Водяное. Подразделениям «Южной» группировки перешла Красногоровка и Григоровка.