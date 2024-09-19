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ВС России взяли под контроль Георгиевку в ДНР

Ведомости

Военнослужащие подразделений «Южной» группировки войск Вооруженных сил (ВС) России установили контроль над Георгиевкой в Донецкой народной республике (ДНР), следует из сводки Минобороны.

Контроль над населенным пунктом был установлен «в результате активных и решительных действий».

Российские войска поразили формирования пяти механизированных, пехотной и мотопехотной бригад украинской армии в районах Константиновки, Курахово, Григоровки, Зализнянского и Часова Яра ДНР. Потери противника составили до 690 военнослужащих, две немецкие боевые машины пехоты Marder, восемь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США, три 122-миллиметровых гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

14 сентября оборонное ведомство сообщало, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР. 13 сентября Минобороны проинформировало, что за неделю под контроль ВС РФ перешли восемь населенных пунктов в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» заняли Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку, а подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Водяное. Подразделениям «Южной» группировки перешла Красногоровка и Григоровка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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