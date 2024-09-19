ВС России взяли под контроль Георгиевку в ДНР

14 сентября оборонное ведомство сообщало, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР. 13 сентября Минобороны проинформировало, что за неделю под контроль ВС РФ перешли восемь населенных пунктов в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» заняли Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку, а подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Водяное. Подразделениям «Южной» группировки перешла Красногоровка и Григоровка.