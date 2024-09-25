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Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет в Нью-Йорке с участием Блинкена

Ведомости

Встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна состоится 26 сентября с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«По инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена в Нью-Йорке планируется встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении», – сказал Гаджизаде, его слова передает азербайджанское информационное агентство Report.

Официальный представитель МИДа добавил, что на данный момент он не может говорить о каких-либо дополнительных подробностях. В последний раз министры иностранных дел Азербайджана и Армении встречались в рамках саммита НАТО, который прошел в Вашингтоне в июле этого года.

19–20 сентября 2023 г. Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г., а также роспуске всех государственных учреждений.

В сентябре этого года Армения передала Азербайджану проект мирного соглашения. Мирзоян сообщил, что в десятую редакционную версию проекта включили весь согласованный текст, статьи и части статей. В тот же день Гаджизаде сказал, что некоторые положения проекта мирного договора с Арменией согласовать невозможно. По мнению азербайджанской стороны, для успешного подписания проекта мирного соглашения Армения должна внести изменения в свою конституцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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