Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет в Нью-Йорке с участием Блинкена
Встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна состоится 26 сентября с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
«По инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена в Нью-Йорке планируется встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении», – сказал Гаджизаде, его слова передает азербайджанское информационное агентство Report.
Официальный представитель МИДа добавил, что на данный момент он не может говорить о каких-либо дополнительных подробностях. В последний раз министры иностранных дел Азербайджана и Армении встречались в рамках саммита НАТО, который прошел в Вашингтоне в июле этого года.
19–20 сентября 2023 г. Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г., а также роспуске всех государственных учреждений.
В сентябре этого года Армения передала Азербайджану проект мирного соглашения. Мирзоян сообщил, что в десятую редакционную версию проекта включили весь согласованный текст, статьи и части статей. В тот же день Гаджизаде сказал, что некоторые положения проекта мирного договора с Арменией согласовать невозможно. По мнению азербайджанской стороны, для успешного подписания проекта мирного соглашения Армения должна внести изменения в свою конституцию.