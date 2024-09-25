Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет в Нью-Йорке с участием Блинкена

В сентябре этого года Армения передала Азербайджану проект мирного соглашения. Мирзоян сообщил, что в десятую редакционную версию проекта включили весь согласованный текст, статьи и части статей. В тот же день Гаджизаде сказал, что некоторые положения проекта мирного договора с Арменией согласовать невозможно. По мнению азербайджанской стороны, для успешного подписания проекта мирного соглашения Армения должна внести изменения в свою конституцию.