Ван И заявил о «скрытых мотивах» у обвинений в адрес КНР по Украине
У обвинений в адрес Китая по теме конфликта на Украине есть скрытые мотивы. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке, говорится в сообщении на сайте МИД КНР.
«Если все еще есть люди, которые осуждают Китай, то они руководствуются скрытыми мотивами, пытаются переложить ответственность на Китай», – сказал китайский министр.
На встрече Ван И призвал к укреплению сотрудничества между Китаем и ЕС «перед лицом перемен и потрясений в мире». По его словам, «есть надежда», что ЕС будет придерживаться автономии, устранять внешнее вмешательство и способствовать «здоровому и стабильному развитию отношений» с Китаем.
Боррель в ответ выразил мнение, что сторонам нужно вместе работать для поддержания мира и безопасности.
Китайские власти неоднократно подчеркивали, что страна занимает нейтральную позицию по отношению к спецоперации России на Украине. Кроме того, МИД КНР отмечал, что ответственность за кризис на Украине также несут США и страны НАТО. Пекин также выступает за мирные переговоры и против односторонних санкций.