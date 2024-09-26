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Ван И заявил о «скрытых мотивах» у обвинений в адрес КНР по Украине

Ведомости

У обвинений в адрес Китая по теме конфликта на Украине есть скрытые мотивы. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке, говорится в сообщении на сайте МИД КНР.

«Если все еще есть люди, которые осуждают Китай, то они руководствуются скрытыми мотивами, пытаются переложить ответственность на Китай», – сказал китайский министр.

На встрече Ван И призвал к укреплению сотрудничества между Китаем и ЕС «перед лицом перемен и потрясений в мире». По его словам, «есть надежда», что ЕС будет придерживаться автономии, устранять внешнее вмешательство и способствовать «здоровому и стабильному развитию отношений» с Китаем.

Боррель в ответ выразил мнение, что сторонам нужно вместе работать для поддержания мира и безопасности.

Китайские власти неоднократно подчеркивали, что страна занимает нейтральную позицию по отношению к спецоперации России на Украине. Кроме того, МИД КНР отмечал, что ответственность за кризис на Украине также несут США и страны НАТО. Пекин также выступает за мирные переговоры и против односторонних санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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