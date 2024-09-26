Ван И заявил о «скрытых мотивах» у обвинений в адрес КНР по Украине

У обвинений в адрес Китая по теме конфликта на Украине есть скрытые мотивы. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке, говорится в сообщении на сайте МИД КНР.