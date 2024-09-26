Песков: новую ядерную доктрину нужно считать сигналом

25 сентября Путин заявил, что Россия может использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Москва также посчитает нападение на своего союзника Белоруссию как нападение на саму Россию и может защитить ее с помощью ядерного оружия. Песков сообщил, что указ Путина по ядерной доктрине будет выпущен по готовности. Ядерная доктрина России последний раз редактировалась в июне 2020 г. При этом критерии применения ядерного оружия не менялись.