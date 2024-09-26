В Кремле не ответили на вопрос об отказе от моратория на ядерные испытания
В Кремле не стали отвечать на вопрос о том, обсуждался ли отказ от моратория на ядерные испытания в рамках изменения доктрины. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь я не могу ответить на ваш вопрос, потому что открытую часть совещания вы видели, а вся остальная часть совещания абсолютно закрытая», – сказал он.
25 сентября состоялось совещание Совета безопасности страны по ядерному сдерживанию. Во время него президент России Владимир Путин предложил внести изменения в определения условий применения ядерного оружия. Среди предложений – Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ и Белоруссии, расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и др.
26 сентября Песков во время ежедневного брифинга заявил, что Кремль своевременно проинформирует о публикации обновленной ядерной доктрины. Он также отметил, что Россия не планирует наращивать ядерные арсеналы. По словам пресс-секретаря главы государства, недружественные страны должны считать новую ядерную доктрину определенным сигналом.