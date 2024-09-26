В Кремле не ответили на вопрос об отказе от моратория на ядерные испытания

25 сентября состоялось совещание Совета безопасности страны по ядерному сдерживанию. Во время него президент России Владимир Путин предложил внести изменения в определения условий применения ядерного оружия. Среди предложений – Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ и Белоруссии, расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и др.