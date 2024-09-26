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В Кремле не ответили на вопрос об отказе от моратория на ядерные испытания

Ведомости

В Кремле не стали отвечать на вопрос о том, обсуждался ли отказ от моратория на ядерные испытания в рамках изменения доктрины. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь я не могу ответить на ваш вопрос, потому что открытую часть совещания вы видели, а вся остальная часть совещания абсолютно закрытая», – сказал он.

25 сентября состоялось совещание Совета безопасности страны по ядерному сдерживанию. Во время него президент России Владимир Путин предложил внести изменения в определения условий применения ядерного оружия. Среди предложений – Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ и Белоруссии, расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и др.

26 сентября Песков во время ежедневного брифинга заявил, что Кремль своевременно проинформирует о публикации обновленной ядерной доктрины. Он также отметил, что Россия не планирует наращивать ядерные арсеналы. По словам пресс-секретаря главы государства, недружественные страны должны считать новую ядерную доктрину определенным сигналом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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