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Путин назвал ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности России

Ведомости

Ядерная триада является важнейшей гарантией безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин на первом публичном заседании постоянного совещания Совета безопасности страны по ядерному сдерживанию.

«Сегодня ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире», – подчеркнул глава российского государства.

Однако, по словам Путина, современная военно-политическая обстановка постоянно меняется и это необходимо учитывать. В частности, появляются новые источники военных угроз и рисков для России и ее союзников. В этой связи президент отметил важность прогнозирования развития ситуации и адаптации планирования с учетом текущих реалий.

До этого Путин заявил, что в определения условий применения ядерного оружия нужно внести ряд изменений. В частности, речь идет об агрессии против России со стороны любого неядерного государства, но при поддержке ядерного государства. Россия также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. Это касается и случая, если «противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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