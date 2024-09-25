Путин назвал ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности России
Ядерная триада является важнейшей гарантией безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин на первом публичном заседании постоянного совещания Совета безопасности страны по ядерному сдерживанию.
«Сегодня ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире», – подчеркнул глава российского государства.
Однако, по словам Путина, современная военно-политическая обстановка постоянно меняется и это необходимо учитывать. В частности, появляются новые источники военных угроз и рисков для России и ее союзников. В этой связи президент отметил важность прогнозирования развития ситуации и адаптации планирования с учетом текущих реалий.
До этого Путин заявил, что в определения условий применения ядерного оружия нужно внести ряд изменений. В частности, речь идет об агрессии против России со стороны любого неядерного государства, но при поддержке ядерного государства. Россия также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. Это касается и случая, если «противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету».