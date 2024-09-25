Путин назвал ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности России

До этого Путин заявил, что в определения условий применения ядерного оружия нужно внести ряд изменений. В частности, речь идет об агрессии против России со стороны любого неядерного государства, но при поддержке ядерного государства. Россия также оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. Это касается и случая, если «противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету».