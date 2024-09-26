В Думу внесен проект о комплектовании ОВД в условиях спецоперации

Как следует из пояснительной записки, в настоящей редакции законом предусмотрена возможность возложения обязанностей только вышестоящей должности. Авторы подчеркивают, что законопроект призван уменьшить некомплект состава правоохранительных органов в Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях. Так, сотрудников территориальных органов в РФ могут командировать в указанные выше регионы для обмена опытом. Там же сотрудники МВД и будут приступать к временно возлагаемым обязанностям.