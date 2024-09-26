В Думу внесен проект о комплектовании ОВД в условиях спецоперации
В Госдуму внесен законопроект о временном возложении обязанностей равнозначной должности в МВД с согласия сотрудника ведомства. Соответствующий проект размещен в думской базе.
Авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова, Юрий Валяев и депутат Госдумы Виктор Володацкий. Согласно законопроекту, действующий закон предлагается расширить новыми формулировками. В частности, расширить возможность предложения временного исполнения обязанностей в рамках контртеррористической операции (КТО), военного положения и «иных операций», которые обозначил президент РФ.
«В условиях проведения специальной военной операции вопрос комплектования указанных подразделений является приоритетным направлением кадровых подразделений органов внутренних дел Российской Федерации», – пояснили авторы.
Как следует из пояснительной записки, в настоящей редакции законом предусмотрена возможность возложения обязанностей только вышестоящей должности. Авторы подчеркивают, что законопроект призван уменьшить некомплект состава правоохранительных органов в Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях. Так, сотрудников территориальных органов в РФ могут командировать в указанные выше регионы для обмена опытом. Там же сотрудники МВД и будут приступать к временно возлагаемым обязанностям.
15 августа ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Владимира Кубышко сообщал о существенном дефиците кадров в ведомстве. Еще в мае 2024 г. глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ситуация с нехваткой личного состава в МВД усугубилась, в настоящее время ведомству не хватает 152 000 человек. Колокольцев добавил, что в Приморье некомплект составляет 20%, в Магадане – 24%, Туле – 23%.