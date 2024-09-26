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В Думу внесен проект о комплектовании ОВД в условиях спецоперации

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект о временном возложении обязанностей равнозначной должности в МВД с согласия сотрудника ведомства. Соответствующий проект размещен в думской базе.

Авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова, Юрий Валяев и депутат Госдумы Виктор Володацкий. Согласно законопроекту, действующий закон предлагается расширить новыми формулировками. В частности, расширить возможность предложения временного исполнения обязанностей в рамках контртеррористической операции (КТО), военного положения и «иных операций», которые обозначил президент РФ.

«В условиях проведения специальной военной операции вопрос комплектования указанных подразделений является приоритетным направлением кадровых подразделений органов внутренних дел Российской Федерации», – пояснили авторы.

Как следует из пояснительной записки, в настоящей редакции законом предусмотрена возможность возложения обязанностей только вышестоящей должности. Авторы подчеркивают, что законопроект призван уменьшить некомплект состава правоохранительных органов в Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях. Так, сотрудников территориальных органов в РФ могут командировать в указанные выше регионы для обмена опытом. Там же сотрудники МВД и будут приступать к временно возлагаемым обязанностям.

15 августа ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Владимира Кубышко сообщал о существенном дефиците кадров в ведомстве. Еще в мае 2024 г. глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ситуация с нехваткой личного состава в МВД усугубилась, в настоящее время ведомству не хватает 152 000 человек. Колокольцев добавил, что в Приморье некомплект составляет 20%, в Магадане – 24%, Туле – 23%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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