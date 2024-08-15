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Замглавы МВД рассказал о существенном дефиците кадров в ведомстве

Ведомости

Нехватка личного состава в Министерстве внутренних дел России в настоящее время является огромной, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Владимира Кубышко.

«Вот представьте себе, я посещаю райотделы в глубинке российской и выясняю, что вместо 12 оперативников работают 4. Вместо 8 следователей работают 2. Участковых из 40 осталось 6, вот такая ситуация», – сообщил Кубышко.

Также он подчеркнул, что те, кто остались работать, – делают это «самоотверженно».

14 мая глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ситуация с нехваткой личного состава в МВД усугубилась, в настоящее время ведомству не хватает 152 000 человек. Колокольцев добавил, что в Приморье некомплект составляет 20%, в Магадане – 24%, Туле – 23%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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