Замглавы МВД рассказал о существенном дефиците кадров в ведомстве

14 мая глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ситуация с нехваткой личного состава в МВД усугубилась, в настоящее время ведомству не хватает 152 000 человек. Колокольцев добавил, что в Приморье некомплект составляет 20%, в Магадане – 24%, Туле – 23%.