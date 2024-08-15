Замглавы МВД рассказал о существенном дефиците кадров в ведомстве
Нехватка личного состава в Министерстве внутренних дел России в настоящее время является огромной, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Владимира Кубышко.
«Вот представьте себе, я посещаю райотделы в глубинке российской и выясняю, что вместо 12 оперативников работают 4. Вместо 8 следователей работают 2. Участковых из 40 осталось 6, вот такая ситуация», – сообщил Кубышко.
Также он подчеркнул, что те, кто остались работать, – делают это «самоотверженно».
14 мая глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ситуация с нехваткой личного состава в МВД усугубилась, в настоящее время ведомству не хватает 152 000 человек. Колокольцев добавил, что в Приморье некомплект составляет 20%, в Магадане – 24%, Туле – 23%.