Байден объявил о передаче Украине дальнобойных авиабомб JSOW

Также глава США поручил министерству обороны распорядиться выделенными на помощь Киеву $5,5 млрд до конца своего президентского срока. Он сообщил, что минобороны дополнительно выделит $2,4 млрд Украине на противовоздушную оборону, беспилотные летательные аппараты и ракеты «воздух - земля», а также на укрепление оборонно-промышленной базы Украины. В этот комплект и входят JSOW.