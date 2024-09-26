Байден объявил о передаче Украине дальнобойных авиабомб JSOW
Президент США Джо Байден распорядился передать Украине дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW в рамках помощи на $8 млрд. Об этом сообщает Белый дом.
Также глава США поручил министерству обороны распорядиться выделенными на помощь Киеву $5,5 млрд до конца своего президентского срока. Он сообщил, что минобороны дополнительно выделит $2,4 млрд Украине на противовоздушную оборону, беспилотные летательные аппараты и ракеты «воздух - земля», а также на укрепление оборонно-промышленной базы Украины. В этот комплект и входят JSOW.
Байден поручил расширить подготовку украинских пилотов F-16, а также передать Киеву дополнительную батарею Patriot и ракеты к ней. Он сообщил, что в следующем году планируется подготовить 18 пилотов в США.
13 сентября Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что США могут приостановить оказание помощи Киеву на почти $5,8 млрд из-за разногласий в конгрессе по новому проекту бюджета. Деньги предназначены для финансирования передачи военной помощи из запасов США через механизм Presidential Drawdown Authority (власти США передают старое вооружение, а взамен приобретают новое в свои арсеналы).