США могут приостановить оказание помощи Киеву на почти $5,8 млрд

Администрация президента США Джо Байдена предупредила, что задержка в предоставлении средств может произойти уже в этом месяце, если не будет достигнуто соглашение по потолку государственного долга. Деньги предназначены для финансирования передачи военной помощи из запасов США через механизм Presidential Drawdown Authority (PDA).