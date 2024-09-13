США могут приостановить оказание помощи Киеву на почти $5,8 млрд
США могут приостановить оказание помощи Украине на около $5,8 млрд из-за разногласий в конгрессе по новому проекту бюджета. Об этом сообщил Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Администрация президента США Джо Байдена предупредила, что задержка в предоставлении средств может произойти уже в этом месяце, если не будет достигнуто соглашение по потолку государственного долга. Деньги предназначены для финансирования передачи военной помощи из запасов США через механизм Presidential Drawdown Authority (PDA).
Отмечается, что задержки с выделением средств для Украины уже приводили к тяжелым условиям на поле боя, когда у украинских военнослужащих закончились боеприпасы. Официальные лица обвиняли конгресс в том, что из-за задержки Россия смогла достичь новых успехов в ходе боевых действий.
12 сентября CNN сообщил, что больницы на Украине сталкиваются с нехваткой мест для размещения раненых военных из-за непрерывного потока пострадавших. 8 сентября телеканал сообщал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с низким моральным духом военнослужащих и дезертирством после того, как многие украинские части были уничтожены.
По данным парламента Украины, за первые четыре месяца 2024 г. возбуждены уголовные дела против почти 19 000 военных, которые оставили свои посты или дезертировали.
14 июня президент России Владимир Путин назвал ряд условий для начала переговоров об урегулировании конфликта на Украине. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг. После первого мирного саммита по Украине в июле президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров.
После того как украинские войска 6 августа вторглись на территорию Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность.