CNN: Больницам на Украине не хватает мест для размещения раненых военных
Больницы на Украине сталкиваются с нехваткой мест для размещения раненых военнослужащих из-за непрерывного потока пострадавших. Об этом сообщил CNN.
Корреспондент телеканала получил доступ к медицинскому эвакуационному поезду, который используется для перевозки раненых украинских военных с фронта в больницы по всей стране. Для освобождения коек даже самых тяжелых пациентов приходится переводить в отдаленные места. Для пострадавших в критическом состоянии длительные поездки на машине скорой помощи слишком рискованны, как и полеты на вертолете.
Президент Украины Владимир Зеленский давно признал, что армия с трудом пополняет ряды, оставляя измотанных военных без возможности отдохнуть, напоминает телеканал.
8 сентября CNN со ссылкой на украинских военнослужащих сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с низким моральным духом военных и дезертирством после того, как многие украинские части были уничтожены.
Подкрепление приходит редко, что приводит к истощению и деморализации военных. Между различными подразделениями практически нет связи, заметил один из собеседников телеканала. По данным парламента Украины, за первые четыре месяца 2024 г. возбуждены уголовные дела против почти 19 000 военных, которые оставили свои посты или дезертировали.
14 июня президент России Владимир Путин назвал ряд условий для начала переговоров об урегулировании на Украине. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг. После первого мирного саммита по Украине в июле Зеленский допустил возможность переговоров.
После того как украинские войска 6 августа вторглись на территорию Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность.