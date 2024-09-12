CNN: Больницам на Украине не хватает мест для размещения раненых военных

Корреспондент телеканала получил доступ к медицинскому эвакуационному поезду, который используется для перевозки раненых украинских военных с фронта в больницы по всей стране. Для освобождения коек даже самых тяжелых пациентов приходится переводить в отдаленные места. Для пострадавших в критическом состоянии длительные поездки на машине скорой помощи слишком рискованны, как и полеты на вертолете.