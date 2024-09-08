CNN: ВСУ сталкиваются с низким моральным духом военных и дезертирством

Проблемы начались задолго до этого, отмечает телеканал. Задержки с получением западной военной помощи привели к острой нехватке боеприпасов и серьезному падению морального духа у военнослужащих ВСУ. С момента вторжения украинских сил в Курскую область прошло более месяца. Опрошенные телеканалом военные сочли странным боевые действия на территории другой страны в момент, когда нужно «защищать свою землю». На вопрос о том, дало ли им это какой-либо толчок, они ответили скептически.