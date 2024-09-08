CNN: ВСУ сталкиваются с низким моральным духом военных и дезертирством
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с низким моральным духом военнослужащих и дезертирством после того, как многие украинские части были уничтожены. Об этом сообщил CNN со ссылкой на украинских военных.
По их словам, подкрепление в украинские части приходит редко, что приводит к истощению и деморализации военных. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в частях под Покровском и других местах на восточной линии фронта. Между различными подразделениями практически нет связи, заметил один из собеседников телеканала.
По данным украинского парламента, за первые четыре месяца 2024 г. возбуждены уголовные дела против почти 19 000 военных, которые оставили свои посты или дезертировали.
«Они либо покидают свои позиции, либо отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ уйти из армии», – рассказал один из командиров подразделения, находящегося под Покровском.
Проблемы начались задолго до этого, отмечает телеканал. Задержки с получением западной военной помощи привели к острой нехватке боеприпасов и серьезному падению морального духа у военнослужащих ВСУ. С момента вторжения украинских сил в Курскую область прошло более месяца. Опрошенные телеканалом военные сочли странным боевые действия на территории другой страны в момент, когда нужно «защищать свою землю». На вопрос о том, дало ли им это какой-либо толчок, они ответили скептически.
5 сентября на пленарной сессии ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин отмечал, что цель атаки на Курскую область заключалась в том, чтобы заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой», а также остановить наступление Вооруженных сил (ВС) РФ на ключевых направлениях, в первую очередь в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что у противника ничего не получилось: ситуация в приграничье стабилизирована, а наступление российских войск на ключевых направлениях ускорилось.
ВС РФ ведут бои с ВСУ в Курской области с 6 августа после вторжения противника в регион. В области действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. 22 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявлял, что зону ЧС покинули 133 190 человек. По данным МЧС России, в регион в общей сложности прибыло более 4000 т гуманитарных грузов.