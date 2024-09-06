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Группировка «Центр» за неделю взяла под контроль шесть населенных пунктов в ДНР

Ведомости

Военнослужащие группировки войск «Центр» за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ перешли Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка. Российские военные поразили формирования бригад вооруженных сил Украины (ВСУ). Отражено 53 контратаки формирований противника. Потери ВСУ на этом направлении составили четыре танка, 14 боевых бронированных машин и 32 орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Пречистовка ДНР.

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолет МиГ-29, а также перехвачены семь оперативно-тактических ракет ATACMS, 20 управляемых авиационных бомб Hammer, 54 реактивных снаряда HIMARS и Vampire чешского производства и 367 беспилотников самолетного типа.

Силы Черноморского флота уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров. За неделю на линии боевого соприкосновения в плен сдался 41 военный ВСУ.

5 сентября ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Заветное ДНР. 4 сентября Минобороны РФ сообщило о взятии Пречистовки и Карловки в ДНР. 2 сентября российские военные установили контроль за населенным пунктом Скучное. 1 сентября Минобороны заявило о взятии под контроль населенных пунктов Птичье и Выемка в ДНР. 31 августа российские военные установили контроль над Кирово в ДНР. 

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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