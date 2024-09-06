Группировка «Центр» за неделю взяла под контроль шесть населенных пунктов в ДНР
Военнослужащие группировки войск «Центр» за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ перешли Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка. Российские военные поразили формирования бригад вооруженных сил Украины (ВСУ). Отражено 53 контратаки формирований противника. Потери ВСУ на этом направлении составили четыре танка, 14 боевых бронированных машин и 32 орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Пречистовка ДНР.
Средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолет МиГ-29, а также перехвачены семь оперативно-тактических ракет ATACMS, 20 управляемых авиационных бомб Hammer, 54 реактивных снаряда HIMARS и Vampire чешского производства и 367 беспилотников самолетного типа.
Силы Черноморского флота уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров. За неделю на линии боевого соприкосновения в плен сдался 41 военный ВСУ.
5 сентября ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Заветное ДНР. 4 сентября Минобороны РФ сообщило о взятии Пречистовки и Карловки в ДНР. 2 сентября российские военные установили контроль за населенным пунктом Скучное. 1 сентября Минобороны заявило о взятии под контроль населенных пунктов Птичье и Выемка в ДНР. 31 августа российские военные установили контроль над Кирово в ДНР.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.