Украина расширила зону принудительной эвакуации в двух районах Донбасса
Украина расширила зону принудительной эвакуации в Краматорском и Красноармейском (Покровском) районах Донбасса, сообщается в Telegram-канале министерства по вопросам реинтеграции.
«Из-за ситуации с безопасностью принято решение о принудительной эвакуации детей из некоторых населенных пунктов Донбасса. <...> Речь идет об эвакуации из населенных пунктов Покровского и Краматорского районов», – говорится в сообщении ведомства.
Решение было согласовано на заседании координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Оно касается более 30 сел и поселков перечисленных районов. Для эвакуации будут развернуты два приемных пункта.
21 августа министерство реинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей и их родителей из 14 населенных пунктов Покровского района ДНР. 29 августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал жителей украинского Покровска (до 2016 г. – Красноармейск) покинуть город.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.