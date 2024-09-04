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Украина расширила зону принудительной эвакуации в двух районах Донбасса

Ведомости

Украина расширила зону принудительной эвакуации в Краматорском и Красноармейском (Покровском) районах Донбасса, сообщается в Telegram-канале министерства по вопросам реинтеграции.

«Из-за ситуации с безопасностью принято решение о принудительной эвакуации детей из некоторых населенных пунктов Донбасса. <...> Речь идет об эвакуации из населенных пунктов Покровского и Краматорского районов», – говорится в сообщении ведомства.

Решение было согласовано на заседании координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Оно касается более 30 сел и поселков перечисленных районов. Для эвакуации будут развернуты два приемных пункта.

21 августа министерство реинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей и их родителей из 14 населенных пунктов Покровского района ДНР. 29 августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал жителей украинского Покровска (до 2016 г. – Красноармейск) покинуть город.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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