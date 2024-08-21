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Власти Украины эвакуируют жителей 14 населенных пунктов Донбасса

Ведомости

Украина принудительно эвакуирует детей и их родителей из 14 населенных пунктов Покровского района ДНР. Об эвакуации сообщило министерство реинтеграции страны.

«Из отдельных районов Донбасса будут эвакуировать принудительным образом детей с их родителями или другими законными представителями», – говорится в сообщении.

Речь идет о населенных пунктах Покровского района: городов Покровск, Родинское и сел Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.

Для осуществления эвакуации будет развернут приемный пункт, где также будет предусмотрен ночлег. Уточняется, что «дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой».

21 августа Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенный пункт Желанное в 20 км от Покровска. Как отметили в Минобороны, село заняли войска группировки «Центр». 20 августа Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новгородское (украинское название – Нью-Йорк) в ДНР.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация на Покровском и Торецком направлениях является сложной. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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