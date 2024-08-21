Власти Украины эвакуируют жителей 14 населенных пунктов Донбасса
Украина принудительно эвакуирует детей и их родителей из 14 населенных пунктов Покровского района ДНР. Об эвакуации сообщило министерство реинтеграции страны.
«Из отдельных районов Донбасса будут эвакуировать принудительным образом детей с их родителями или другими законными представителями», – говорится в сообщении.
Речь идет о населенных пунктах Покровского района: городов Покровск, Родинское и сел Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.
Для осуществления эвакуации будет развернут приемный пункт, где также будет предусмотрен ночлег. Уточняется, что «дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой».
21 августа Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенный пункт Желанное в 20 км от Покровска. Как отметили в Минобороны, село заняли войска группировки «Центр». 20 августа Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новгородское (украинское название – Нью-Йорк) в ДНР.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация на Покровском и Торецком направлениях является сложной.