Три роты нацгвардии Украины отказались выполнять приказы под Покровском
Три роты нацгвардии Украины вместе с командирами отказались выполнять боевые задачи под Покровском, сообщает издание «Страна» со ссылкой на военнослужащего одного из этих подразделений Владислава.
По словам украинского военного, батальон был переброшен под Покровск в середине августа. На локацию они приехали с «огромным кадровым голодом», а после недели боевых действий осталось по 10–13 человек в роте вместе с командирами. Нехватка личного состава такова, что на одного военного ВСУ приходится 30 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России, уточнил Владислав.
Под Покровском военные ВСУ столкнулись с некомпетентностью командования. Владислав отметил, что порой военнослужащим приказывали выдвигаться на позиции, которые уже были заняты российскими бойцами.
«Россияне непрерывно атакуют, выходят на штурмы батальонами при поддержке тяжелой техники. А у нас за неделю боев лишь один раз БТР выезжал поддержать нас огнем», – рассказал он.
По его словам, ВС РФ наступают «сплошным потоком» вдоль железной дороги в районе Мирнограда. Военный ВСУ рассказал, что с фланга их группу прикрывало подразделение, которое отступило под напором российских войск, не сообщив об этом. Это привело к тому, что одна из групп не смогла выйти из боя.
«Поэтому наших три роты из числа переброшенных под Покровск отказались выполнять боевые распоряжения», – сказал Владислав и уточнил, что речь идет об «обстрелянных» военных, которых «просто осталось слишком мало».
20 августа президент Украины Владимир Зеленский признал, что для ВСУ ситуация на Покровском направлении складывается сложная. Он уточнил, что украинская армия продолжает держать оборону на направлениях.
В этот же день Минобороны России сообщило о контроле над населенным пунктом Новгородское (украинское название – Нью-Йорк) в ДНР. Оно находится в 6 км от Торецка. Оборонное ведомство заявило, что это один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел.
18 августа Economist писало, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского хотели уволить перед заходом украинских сил в Курскую область. Как заявлялось в материале, на фоне задержки военной помощи со стороны Вашингтона в ДНР линии фронта ВСУ рушились, в особенности вокруг Покровска.