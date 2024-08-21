Три роты нацгвардии Украины отказались выполнять приказы под Покровском

По его словам, ВС РФ наступают «сплошным потоком» вдоль железной дороги в районе Мирнограда. Военный ВСУ рассказал, что с фланга их группу прикрывало подразделение, которое отступило под напором российских войск, не сообщив об этом. Это привело к тому, что одна из групп не смогла выйти из боя.