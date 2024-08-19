Economist: главкома ВСУ Сырского хотели уволить перед атакой на Курскую область

В публикации отмечается, что план вторжения ВСУ возник из-за давления на Сырского. Издание утверждает, что главком «боролся с неидеальным наследством» своего предшественника Валерия Залужного. Кроме того, у руководства ВСУ были разногласия с президентом страны Владимиром Зеленским по поводу проведения мобилизации, которая привела к нехватке рабочей силы.