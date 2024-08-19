Economist: главкома ВСУ Сырского хотели уволить перед атакой на Курскую область
Перед вторжением вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области главнокомандующего Александра Сырского хотели уволить, пишет британское издание Economist.
В публикации отмечается, что план вторжения ВСУ возник из-за давления на Сырского. Издание утверждает, что главком «боролся с неидеальным наследством» своего предшественника Валерия Залужного. Кроме того, у руководства ВСУ были разногласия с президентом страны Владимиром Зеленским по поводу проведения мобилизации, которая привела к нехватке рабочей силы.
Решающую роль сыграли и США: в конгрессе откладывали поддержку Киева. Линии фронта ВСУ в Донецкой народной республике рушились, в особенности вокруг Покровска. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак предполагал, что Сырский лгал своему руководству.
На этом фоне Сырский начал планировать атаку на Россию. По словам источника, главком ВСУ делился планами «только с узким кругом генералов и сотрудников службы безопасности», а с Зеленским обсуждал нападение «один на один». На позднем этапе к планированию подключилось главное управление разведки минобороны Украины.
Источник сообщает, что Украина рассматривала несколько сценариев наступления: атака либо в Брянской, либо в Курской области, либо сочетание этих вариантов. Он также утверждает, что западные союзники Украины намеренно «оставались в неведении».
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ в регион. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Помимо этого в Курской и в Белгородской областях введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.