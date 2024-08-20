Зеленский признал сложной ситуацию для ВСУ на Покровском направлении

20 августа Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новгородское (украинское название – Нью-Йорк) в ДНР. Ведомство в сводке заявило, что это один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел. Новгородское находится в 6 км от Торецка.