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Зеленский признал сложной ситуацию для ВСУ на Покровском направлении

Ведомости

Ситуация на Покровском направлении для вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается сложная, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Фронт. Оборона на Покровском и Торецком направлениях. Сложная ситуация», – сказал Зеленский в ежедневном видеообращении.

При этом он уточнил, что ВСУ продолжают держать оборону на направлениях.

20 августа Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новгородское (украинское название – Нью-Йорк) в ДНР. Ведомство в сводке заявило, что это один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел. Новгородское находится в 6 км от Торецка.

18 августа британское издание Economist сообщило, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского хотели уволить перед заходом украинских сил в Курскую область. Как заявлялось в материале, на фоне задержки военной помощи со стороны Вашингтона в ДНР рушились линии фронта ВСУ, в особенности вокруг Покровска.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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