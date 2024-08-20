Зеленский признал сложной ситуацию для ВСУ на Покровском направлении
Ситуация на Покровском направлении для вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается сложная, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Фронт. Оборона на Покровском и Торецком направлениях. Сложная ситуация», – сказал Зеленский в ежедневном видеообращении.
При этом он уточнил, что ВСУ продолжают держать оборону на направлениях.
20 августа Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новгородское (украинское название – Нью-Йорк) в ДНР. Ведомство в сводке заявило, что это один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел. Новгородское находится в 6 км от Торецка.
18 августа британское издание Economist сообщило, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского хотели уволить перед заходом украинских сил в Курскую область. Как заявлялось в материале, на фоне задержки военной помощи со стороны Вашингтона в ДНР рушились линии фронта ВСУ, в особенности вокруг Покровска.