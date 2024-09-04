Вооруженные силы России взяли под контроль Карловку и Пречистовку в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Подразделения группировки войск «Центр», взявшие под контроль Карловку, нанесли поражение в живой силе и технике двум механизированным бригадам ВСУ, одной бригаде теробороны и одной бригаде нацгвардии. ВС РФ отразили семь контратак. Потери противника составили: два автомобиля, одна боевая машина MaxxPro, 152-мм гаубица «Мста-Б» и др.
Подразделения группировки войск «Восток», взявшие под контроль Пречистовку, нанесли поражение одной мотопехотной бригаде ВСУ и одной бригаде теробороны. ВС РФ отразили одну контратаку, противник потерял пять автомобилей.
За последние сутки средства противовоздушной обороны сбили 11 реактивных снарядов HIMARS и 30 беспилотников. С помощью оперативно-тактической авиации, дронов, ракетных войск и артиллерии ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в 129 районах.
Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.