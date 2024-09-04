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Вооруженные силы России взяли под контроль Карловку и Пречистовку в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Карловка и Пречистовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Подразделения группировки войск «Центр», взявшие под контроль Карловку, нанесли поражение в живой силе и технике двум механизированным бригадам ВСУ, одной бригаде теробороны и одной бригаде нацгвардии. ВС РФ отразили семь контратак. Потери противника составили: два автомобиля, одна боевая машина MaxxPro, 152-мм гаубица «Мста-Б» и др.

Подразделения группировки войск «Восток», взявшие под контроль Пречистовку, нанесли поражение одной мотопехотной бригаде ВСУ и одной бригаде теробороны. ВС РФ отразили одну контратаку, противник потерял пять автомобилей.

За последние сутки средства противовоздушной обороны сбили 11 реактивных снарядов HIMARS и 30 беспилотников. С помощью оперативно-тактической авиации, дронов, ракетных войск и артиллерии ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в 129 районах.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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