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Британия расширила санкции против якобы связанных с РФ компаний и судов

Ведомости

Великобритания ввела санкции против еще двух компаний и пяти судов-газовозов, которые якобы связаны с Россией. Министерство финансов королевства страны обновило черный список.

Среди компаний, которые попали под ограничения, – индийская Ocean Speedstar и White Fox Ship Management FZCO из ОАЭ. По данным минфина, они якобы оказывают поддержку правительству России, осуществляя деятельность в энергетическом секторе страны.

Список также пополнился такими судами, как Asya Energy, Pioneer, North Sky, SCF La Perouse и Nova Energy. Они ходят под флагами Палау, Панамы и Барбадоса. Великобритания запретила им доступ в порты страны. Вместе с введением санкций их регистрация в судовом реестре королевства прекращается. Кроме того, судам запрещено оказывать техническое содействие.

11 сентября под ограничения Великобритании попали 10 российских судов: «Николай Зуев», SCF Vankor, «Владимир Тихонов», SCF Baltica, NS ASIA, «Леонид Лоза», «Олимпийский проспект», «Залив Анива», NS CLIPPER и NS CORONA. Утверждается, что российские корабли якобы «вовлечены в деятельность, целью которой является дестабилизация Украины», а также создают угрозу суверенитету и безопасности Великобритании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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