Британия расширила санкции против якобы связанных с РФ компаний и судов

Список также пополнился такими судами, как Asya Energy, Pioneer, North Sky, SCF La Perouse и Nova Energy. Они ходят под флагами Палау, Панамы и Барбадоса. Великобритания запретила им доступ в порты страны. Вместе с введением санкций их регистрация в судовом реестре королевства прекращается. Кроме того, судам запрещено оказывать техническое содействие.