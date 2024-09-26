Британия расширила санкции против якобы связанных с РФ компаний и судов
Великобритания ввела санкции против еще двух компаний и пяти судов-газовозов, которые якобы связаны с Россией. Министерство финансов королевства страны обновило черный список.
Среди компаний, которые попали под ограничения, – индийская Ocean Speedstar и White Fox Ship Management FZCO из ОАЭ. По данным минфина, они якобы оказывают поддержку правительству России, осуществляя деятельность в энергетическом секторе страны.
Список также пополнился такими судами, как Asya Energy, Pioneer, North Sky, SCF La Perouse и Nova Energy. Они ходят под флагами Палау, Панамы и Барбадоса. Великобритания запретила им доступ в порты страны. Вместе с введением санкций их регистрация в судовом реестре королевства прекращается. Кроме того, судам запрещено оказывать техническое содействие.
11 сентября под ограничения Великобритании попали 10 российских судов: «Николай Зуев», SCF Vankor, «Владимир Тихонов», SCF Baltica, NS ASIA, «Леонид Лоза», «Олимпийский проспект», «Залив Анива», NS CLIPPER и NS CORONA. Утверждается, что российские корабли якобы «вовлечены в деятельность, целью которой является дестабилизация Украины», а также создают угрозу суверенитету и безопасности Великобритании.