Британия ввела санкции против еще 10 российских судов

В тот же день минфин США ввел санкции против девяти танкеров, которые ходят под флагом России. Речь идет о кораблях «Борис Кустодиев», «Композитор Рахманинов», «Омский-103», «Омский-119», «Порт Оля – 3», «Порт Оля – 4», «Вафа», «Вафа-1», «Закамск». Среди российских компаний в список внесены Sea River Service Limited Liability Company и Vafa Wholesale Ltd.