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Британия ввела санкции против еще 10 российских судов

Ведомости

Еще 10 российских судов попали под санкции Великобритании. Об этом говорится в обновленном документе на сайте минфина королевства.

Танкерам «Николай Зуев», SCF Vankor, «Владимир Тихонов», SCF Baltica, NS ASIA, «Леонид Лоза», «Олимпийский проспект», «Залив Анива», NS CLIPPER и NS CORONA теперь нельзя заходить в британские порты.

Утверждается, что российские корабли якобы «вовлечены в деятельность, целью которой является дестабилизация Украины», а также создают угрозу суверенитету и безопасности страны. По версии британских властей, суда перевозят российские нефть и нефтепродукты в третьи страны.

10 сентября Великобритания ввела санкции против пяти российских судов, которые, по мнению британского кабмина, вовлечены в деятельность, направленную на дестабилизацию Украины. Кроме того, ограничения затронули Воздушно-космические силы России, 24-й Государственный центр беспилотной авиации и командование Военно-транспортной авиации РФ.

В тот же день минфин США ввел санкции против девяти танкеров, которые ходят под флагом России. Речь идет о кораблях «Борис Кустодиев», «Композитор Рахманинов», «Омский-103», «Омский-119», «Порт Оля – 3», «Порт Оля – 4», «Вафа», «Вафа-1», «Закамск». Среди российских компаний в список внесены Sea River Service Limited Liability Company и Vafa Wholesale Ltd.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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