Британия ввела санкции против еще 10 российских судов
Еще 10 российских судов попали под санкции Великобритании. Об этом говорится в обновленном документе на сайте минфина королевства.
Танкерам «Николай Зуев», SCF Vankor, «Владимир Тихонов», SCF Baltica, NS ASIA, «Леонид Лоза», «Олимпийский проспект», «Залив Анива», NS CLIPPER и NS CORONA теперь нельзя заходить в британские порты.
Утверждается, что российские корабли якобы «вовлечены в деятельность, целью которой является дестабилизация Украины», а также создают угрозу суверенитету и безопасности страны. По версии британских властей, суда перевозят российские нефть и нефтепродукты в третьи страны.
10 сентября Великобритания ввела санкции против пяти российских судов, которые, по мнению британского кабмина, вовлечены в деятельность, направленную на дестабилизацию Украины. Кроме того, ограничения затронули Воздушно-космические силы России, 24-й Государственный центр беспилотной авиации и командование Военно-транспортной авиации РФ.
В тот же день минфин США ввел санкции против девяти танкеров, которые ходят под флагом России. Речь идет о кораблях «Борис Кустодиев», «Композитор Рахманинов», «Омский-103», «Омский-119», «Порт Оля – 3», «Порт Оля – 4», «Вафа», «Вафа-1», «Закамск». Среди российских компаний в список внесены Sea River Service Limited Liability Company и Vafa Wholesale Ltd.