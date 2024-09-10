Великобритания ввела санкции против ВКС России

Великобритания ввела санкции против ВКС РоссииВ список также попали пять физлиц и два юрлица Ирана за якобы поддержку РФ
Правительство Великобритании ввело санкции против воздушно-космических сил России, следует из документа, который опубликовало управление по осуществлению финансовых санкций.
Ограничения также затронули 24-й Государственный центр беспилотной авиации и командование военно-транспортной авиации РФ.
Великобритания также ввела санкции против Ирана за якобы поддержку России. В список попали пять физлиц и два юрлица. Под ограничения в том числе попала компания Baharestan Kish Company, которая специализируется на производстве беспилотников.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать помощи Украине. Представители западных стран неоднократно заявляли, что КНДР, Китай и Иран якобы поставляют России вооружение. Из-за предполагаемого сотрудничества Великобритания в мае внесла в санкционный список три физических и юридических лица из РФ, а также Топливно-бункерную компанию (ТБК).
В ответ Россия принимает аналогичные меры. В частности, в июле РФ расширила санкционный список в отношении представителей Великобритании, включив в него руководителей предприятий военно-промышленного комплекса, экспертов и журналистов. Ограничения коснулись экс-министра обороны Джона Хаттона, обозревателя газеты The Daily Telegraph Томаса Шарпа и др.