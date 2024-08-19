Россия ввела санкции против представителей британских аналитических центров

После начала российской спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада и другие страны регулярно вводят санкции в отношении РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры. В частности, в июле РФ расширила санкционный список в отношении представителей Великобритании, включив в него руководителей предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), экспертов и журналистов. Ограничения коснулись экс-министра обороны Джона Хаттона, обозревателя газеты The Daily Telegraph Томаса Шарпа и др. В феврале МИД России также сообщил о введении персональных санкций против ряда сотрудников министерства обороны, членов палаты лордов парламента и представителей британских университетов.