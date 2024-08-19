Россия ввела санкции против представителей британских аналитических центров
В ответ на «враждебную линию» Россией введены персональные санкции в отношении представителей британских аналитических центров, консалтинговых агентств и других аналогичных структур, заявили в МИД РФ.
В ведомстве обвинили правительство Великобритании в проведении информационно-пропагандистской кампании против России, которая якобы и реализуется в том числе с помощью британских аналитических центров и консалтинговых агентств.
«Через общедоступные СМИ и в сети интернет такие организации распространяют дезинформацию, дискредитирующую российское государство, тщетно пытаясь создать условия для дестабилизации внутриполитической обстановки в нашей стране», – говорится в заявлении МИДа.
Под санкции попали 32 представителя девяти структур: Forward Strategy Limited, Institute for Statecraft, Media Diversity Institute, Toro Risk Solutions, Chatham House, Open Knowledge Foundation, Privacy International, Peace Child International и Aga Khan Foundation.
После начала российской спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада и другие страны регулярно вводят санкции в отношении РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры. В частности, в июле РФ расширила санкционный список в отношении представителей Великобритании, включив в него руководителей предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), экспертов и журналистов. Ограничения коснулись экс-министра обороны Джона Хаттона, обозревателя газеты The Daily Telegraph Томаса Шарпа и др. В феврале МИД России также сообщил о введении персональных санкций против ряда сотрудников министерства обороны, членов палаты лордов парламента и представителей британских университетов.