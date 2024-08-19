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Россия ввела санкции против представителей британских аналитических центров

Ведомости

В ответ на «враждебную линию» Россией введены персональные санкции в отношении представителей британских аналитических центров, консалтинговых агентств и других аналогичных структур, заявили в МИД РФ.

В ведомстве обвинили правительство Великобритании в проведении информационно-пропагандистской кампании против России, которая якобы и реализуется в том числе с помощью британских аналитических центров и консалтинговых агентств.

«Через общедоступные СМИ и в сети интернет такие организации распространяют дезинформацию, дискредитирующую российское государство, тщетно пытаясь создать условия для дестабилизации внутриполитической обстановки в нашей стране», – говорится в заявлении МИДа.

Под санкции попали 32 представителя девяти структур: Forward Strategy Limited, Institute for Statecraft, Media Diversity Institute, Toro Risk Solutions, Chatham House, Open Knowledge Foundation, Privacy International, Peace Child International и Aga Khan Foundation.

После начала российской спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада и другие страны регулярно вводят санкции в отношении РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры. В частности, в июле РФ расширила санкционный список в отношении представителей Великобритании, включив в него руководителей предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), экспертов и журналистов. Ограничения коснулись экс-министра обороны Джона Хаттона, обозревателя газеты The Daily Telegraph Томаса Шарпа и др. В феврале МИД России также сообщил о введении персональных санкций против ряда сотрудников министерства обороны, членов палаты лордов парламента и представителей британских университетов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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