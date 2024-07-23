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Россия ввела санкции против 15 граждан Великобритании

Ведомости

Россия расширила санкционный список в отношении представителей Великобритании, включив в него руководителей предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), экспертов и журналистов. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба МИД РФ.

«В рамках реагирования на агрессивные действия Лондона принято решение о дальнейшем расширении российского «стоп-листа» за счет включения в него представителей британских частных компаний в области безопасности, вовлеченных в подготовку украинских военнослужащих, руководителей предприятий ВПК», – сообщил МИД.

Ведомство отметило, что Великобритания продолжает придерживаться «враждебной линии на российском направлении». Согласно заявлению, попытки государства создать условия для «стратегического поражения и международной изоляции России» обречены на провал. МИД призвал Лондон трезво оценить ситуацию и немедленно сменить вектор в двусторонних отношениях.

Санкции коснулись руководителей таких компаний, как Paradigm Security Solutions Limited, BAE Systems PLC, AMS Integrated Solutions Limited и Pearson Engineering Limited. Среди них – страновой менеджер Джейми Гатри, который представляет AMS Integrated Solutions Limited в Киеве.

Ограничения также распространяются на экс-министра обороны Великобритании Джона Хаттона. Он занимал эту должность в 2007-2009 гг., а сейчас является членом совета директоров Pearson Engineering Limited. Кроме того, Россия ввела персональные санкции против сотрудника исследовательского центра «Международный институт стратегических исследований» Найджела Гулд-Дэвиса и обозревателя газеты The Daily Telegraph Томаса Шарпа.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать помощи Украине. Представители западных стран неоднократно заявляли, что КНДР, Китай и Иран якобы поставляют России вооружение. Из-за предполагаемого сотрудничества Великобритания в мае внесла в санкционный список три физических и юридических лица из РФ, а также «Топливно-бункерную компанию» (ТБК). Утверждается, что предприятие содействовало военной программе КНДР и нарушало резолюции СБ ООН, позволяя судам, в отношении которых действуют ограничения ООН, бункероваться у своего причала в порту Восточный.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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