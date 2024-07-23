Россия ввела санкции против 15 граждан Великобритании
Россия расширила санкционный список в отношении представителей Великобритании, включив в него руководителей предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), экспертов и журналистов. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба МИД РФ.
«В рамках реагирования на агрессивные действия Лондона принято решение о дальнейшем расширении российского «стоп-листа» за счет включения в него представителей британских частных компаний в области безопасности, вовлеченных в подготовку украинских военнослужащих, руководителей предприятий ВПК», – сообщил МИД.
Ведомство отметило, что Великобритания продолжает придерживаться «враждебной линии на российском направлении». Согласно заявлению, попытки государства создать условия для «стратегического поражения и международной изоляции России» обречены на провал. МИД призвал Лондон трезво оценить ситуацию и немедленно сменить вектор в двусторонних отношениях.
Санкции коснулись руководителей таких компаний, как Paradigm Security Solutions Limited, BAE Systems PLC, AMS Integrated Solutions Limited и Pearson Engineering Limited. Среди них – страновой менеджер Джейми Гатри, который представляет AMS Integrated Solutions Limited в Киеве.
Ограничения также распространяются на экс-министра обороны Великобритании Джона Хаттона. Он занимал эту должность в 2007-2009 гг., а сейчас является членом совета директоров Pearson Engineering Limited. Кроме того, Россия ввела персональные санкции против сотрудника исследовательского центра «Международный институт стратегических исследований» Найджела Гулд-Дэвиса и обозревателя газеты The Daily Telegraph Томаса Шарпа.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать помощи Украине. Представители западных стран неоднократно заявляли, что КНДР, Китай и Иран якобы поставляют России вооружение. Из-за предполагаемого сотрудничества Великобритания в мае внесла в санкционный список три физических и юридических лица из РФ, а также «Топливно-бункерную компанию» (ТБК). Утверждается, что предприятие содействовало военной программе КНДР и нарушало резолюции СБ ООН, позволяя судам, в отношении которых действуют ограничения ООН, бункероваться у своего причала в порту Восточный.