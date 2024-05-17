Британия ввела санкции против еще двух российских компаний

Великобритания внесла в санкционный список три физических и юридических лица, якобы связанных с поставками оружия из КНДР в Россию, а также еще одну компанию в рамках режима санкций против РФ. Об этом свидетельствуют данные в обновленных санкционных списках на сайте минфина королевства.