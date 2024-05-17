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Британия ввела санкции против еще двух российских компаний

Ведомости

Великобритания внесла в санкционный список три физических и юридических лица, якобы связанных с поставками оружия из КНДР в Россию, а также еще одну компанию в рамках режима санкций против РФ. Об этом свидетельствуют данные в обновленных санкционных списках на сайте минфина королевства.

За якобы сотрудничество с КНДР под ограничения попали «Топливно-бункерная компания» (ТБК) и ее генеральный директор Алексей Воротников. Утверждается, что компания содействовала военной программе КНДР, а также нарушала резолюции СБ ООН, позволяя судам, в отношении которых действуют ограничения ООН, бункероваться у своего причала в порту Восточный.

По той же причине Лондон ввел санкции против судоходной компании Paekyangsan из КНДР. Утверждается, что она якобы участвовала в перевозке нефтепродуктов между Россией и КНДР, что нарушает резолюции СБ ООН.

Еще одна российская компания «Восточная стивидорная компания» попала под санкции, поскольку, по мнению британских властей, она получает выгоду от сотрудничества с правительством РФ.

17 мая Австралия ввела санкции против шести компаний, которые якобы связаны с поставками оружия из КНДР в Россию. МИД страны утверждает, что Россия якобы закупает у КНДР баллистические ракеты для их использования на Украине. В частности, под австралийские санкции попала «Восточная стивидорная компания».

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также стали оказывать военную помощь ВСУ. На Западе неоднократно звучали утверждения, что КНДР, Китай и Иран якобы поставляют России вооружение.

В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные государства сотрудничают для предотвращения оказания Ираном, Китаем и КНДР военной помощи России. Он подчеркнул, что Запад обеспечивает соблюдение санкций и экспортного контроля. Россия и остальные страны обвинения в поставках оружия отрицают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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