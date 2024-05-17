Британия ввела санкции против еще двух российских компаний
Великобритания внесла в санкционный список три физических и юридических лица, якобы связанных с поставками оружия из КНДР в Россию, а также еще одну компанию в рамках режима санкций против РФ. Об этом свидетельствуют данные в обновленных санкционных списках на сайте минфина королевства.
За якобы сотрудничество с КНДР под ограничения попали «Топливно-бункерная компания» (ТБК) и ее генеральный директор Алексей Воротников. Утверждается, что компания содействовала военной программе КНДР, а также нарушала резолюции СБ ООН, позволяя судам, в отношении которых действуют ограничения ООН, бункероваться у своего причала в порту Восточный.
По той же причине Лондон ввел санкции против судоходной компании Paekyangsan из КНДР. Утверждается, что она якобы участвовала в перевозке нефтепродуктов между Россией и КНДР, что нарушает резолюции СБ ООН.
Еще одна российская компания «Восточная стивидорная компания» попала под санкции, поскольку, по мнению британских властей, она получает выгоду от сотрудничества с правительством РФ.
17 мая Австралия ввела санкции против шести компаний, которые якобы связаны с поставками оружия из КНДР в Россию. МИД страны утверждает, что Россия якобы закупает у КНДР баллистические ракеты для их использования на Украине. В частности, под австралийские санкции попала «Восточная стивидорная компания».
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также стали оказывать военную помощь ВСУ. На Западе неоднократно звучали утверждения, что КНДР, Китай и Иран якобы поставляют России вооружение.
В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные государства сотрудничают для предотвращения оказания Ираном, Китаем и КНДР военной помощи России. Он подчеркнул, что Запад обеспечивает соблюдение санкций и экспортного контроля. Россия и остальные страны обвинения в поставках оружия отрицают.